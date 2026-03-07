ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затегнаха се битките за кристалните глобуси в скит...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22424579 www.24chasa.bg

62 души са загинали при катастрофи от началото на годината в страната

1056
СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

През изминалото денонощие 31 души са ранени при пътнотранспортни произшествия, няма загинали, съобщават от МВР на сайта си. Общо 23 са пътните произшествия за изминалото денонощие, предава БТА.

От началото на месеца са регистрирани 75 пътнотранспортни произшествия, загиналите са двама, а ранените – 98.

Общо 874 пътни произшествия са регистрирани от началото на годината, загиналите са 62, а ранените – 1097 души, допълват от МВР.

При сравнение с реалните данни за жертвите на пътя през същия период на 2025 г. – 63 души, загиналите участници в движението през 2026 г. са с един по-малко.

СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)