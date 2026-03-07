62 души са загинали при катастрофи от началото на годината в страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През изминалото денонощие 31 души са ранени при пътнотранспортни произшествия, няма загинали, съобщават от МВР на сайта си. Общо 23 са пътните произшествия за изминалото денонощие, предава БТА.

От началото на месеца са регистрирани 75 пътнотранспортни произшествия, загиналите са двама, а ранените – 98.

Общо 874 пътни произшествия са регистрирани от началото на годината, загиналите са 62, а ранените – 1097 души, допълват от МВР.

При сравнение с реалните данни за жертвите на пътя през същия период на 2025 г. – 63 души, загиналите участници в движението през 2026 г. са с един по-малко.