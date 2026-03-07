ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затегнаха се битките за кристалните глобуси в скит...

Спешни мерки поиска областният управител заради падащи камъни от хълма Трапезица

Дима Максимова

Падащи камъни от хълм Трапезица в Търново създават опасност за преминаващи и живеещи в подножието му. СНИМКА: Областна управа - Велико Търново

Областният управител на област Велико Търново Валентин Михайлов сезира министъра на културата за падащи камъни от хълма Трапезица. Реакцията последва след като ново свличане на земна маса разтревожи жители в кв. „Асенов". Свлачището е затрупало част от пътното платно над улица „Цар Иван Асен" по натовареното шосе Велико Търново-Арбанаси-Горна Оряховица.

„Съгласно действащото законодателство и установената компетентност, Архитектурно-музеен резерват „Трапезица" представлява обект с национално значение, който се намира в правомощията на Министерството на културата.  Възникналото свличане поражда притеснение сред гражданите и създава риск по отношение на безопасността на преминаващите по посочения пътен участък", заявява в писмото си областният управител.

Той апелира за становище от Министерството на културата и настоява да бъде уведомен за предприетите или предстоящи действия в рамките на правомощията на Министерството на културата, свързани с обезопасяването на района на хълм Трапезица и предотвратяването на бъдещи инциденти.

„Считам, че своевременното информиране на обществеността и координацията между компетентните институции ще допринесат за ограничаване на риска и за гарантиране сигурността на гражданите и инфраструктурата в района", подчертава Валентин Михайлов.

