ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затегнаха се битките за кристалните глобуси в скит...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22424683 www.24chasa.bg

Полицаи спасиха възрастна жена при пожар в харманлийското село Рогозиново

2856
Снимка: Архив

След подаден сигнал за пожар в къща в село Рогозиново вчера в 5,26 часа на спешния телефон в РУ Харманли, на място незабавно е изпратен автопатрул, които са установили, че гори къща, обитавана от 77-годишна жена-инвалид.

Полицаите - младши инспекторите Станислав Райчев и Стоян Козалиев, влезли в дома и извели оттам безпомощната жена на безопасно разстояние, съобщават от пресцентъра на полицията.

Пристигналите в същото време огнеборци са локализирали пожара.

По първоначални данни той е възникнал от оставени до печката дърва за огрев.

Жената е без изгаряния благодарение на намесата на полицейските служители и е в добро здравословно състояние.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)