Полицаи спасиха възрастна жена при пожар в харманлийското село Рогозиново

След подаден сигнал за пожар в къща в село Рогозиново вчера в 5,26 часа на спешния телефон в РУ Харманли, на място незабавно е изпратен автопатрул, които са установили, че гори къща, обитавана от 77-годишна жена-инвалид.
Полицаите - младши инспекторите Станислав Райчев и Стоян Козалиев, влезли в дома и извели оттам безпомощната жена на безопасно разстояние, съобщават от пресцентъра на полицията.
Пристигналите в същото време огнеборци са локализирали пожара.
По първоначални данни той е възникнал от оставени до печката дърва за огрев.
Жената е без изгаряния благодарение на намесата на полицейските служители и е в добро здравословно състояние.