Крум Зарков: Служебният кабинет сякаш е в ситуация на разпад

Ситуацията (в Близкия Изток - б.р.) е прекалено важна, за да бъде обсъждана на крак. Служебният кабинет първо трябва да се събере, защото той сякаш е в ситуация на разпад. Трябва много внимателно да следим ситуацията, българските институции да си вършат работата. Най-важното е да дават адекватна информация на гражданите.

Това каза лидерът на БСП Крум Зарков след края на пленума на социалистите, на който бяха подредени окончателно всички депутатски листи, с които партията ще се яви на изборите на 19 април.

"Присъствието на военни самолети на гражданското летище в София, създаде доста големи страхове на хората. Те не бива да бъдат пренебрегвани. Позицията, която се изгражда по отношение на тази война, на тези едностранни удари, трябва да се изгради на европейско ниво. Надявам се на много по-ясна европейска позиция. Не на войната, трябва да е тя", категоричен бе соцлидерът.

"Изпълнихме мандата на конгреса - имаме обновление, имаме всички специалности, които са представени. Напълно готови сме за изборите", каза още Зарков.

Той припомни и кои са хората, избрани за водачи на листите на БСП.

"Направихме така, че да имаме покритие по всички въпроси, които се поставят в Народното събрание, за да имаме освен политическо представителство, и експертно такова", обясни Зарков.

"Хората, които взимаха решения в последната година и половина, получиха своята отговорност от конгреса и ние спазихме неговата повеля. Благодаря на повечето от тях, които проявяват съответното разбиране. Не сме тръгнали да гоним, когото и да било. Всеки, който добросъвестно иска да подпомага, би могъл, но няма те да определят решенията за нашата партия в следващия период от време. Партията ни върви напред и със самочувствие, за да стигнем отново там, където ни е мястото", коментира той за представителите на социалистите, които бяха част от правителството на Росен Желязков, и които не подкрепиха ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, с които секциите в страните извън ЕС бяха ограничени на до 20.

"Ще положим всички усилия да се борим за всеки глас, за всяко доверие. И най-вече за тези хора, които се определят като леви. За социалистите, които бяха по една или друга степен, разочаровани през последните години, и които трябва да ни се доверят, на които се молим да ни се доверят, за да върнем това, от което българските граждани се нуждаят: автентично ляво представителство в парламента, а оттам и във всички институции", каза още лидерът на БСП.

"Тръгнахме от ниска база, но само преди 2 седмици, мястото беше още по-ниско. Тенденцията е възходяща, имаме още много работа. Няма да се крием от нито един проблем", заяви той, запитан дали има притеснение в партията от ниския резултат, който предвиждат социологическите проучвания за левицата.

"България има остра необходимост от честни избори, защото нечестните ни водят към спирала от избори. Министър Емил Дечев има голяма отговорност за това и се надяваме да я оправдае. Правилно гледаме към МВР, но нека не забравяме, че когато някой продава гласове има друг, който ги купува. И ние, партиите, трябва да поемем своята отговорност. БСП се ангажираме, че с всичките си представители в секциите и комисиите, ще пазим всеки глас и ще сигнализираме за всяка нередност", категоричен бе Зарков.