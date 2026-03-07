Свикват извънредно заседание на парламента за доставките на горива във вторник

Парламентът ще изслуша на извънредно заседание във вторник, 10 март, от 13 ч. служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция „Митници" Георги Димов, председателя на Държавния резерв Асен Асенов и особения търговски управител на „Лукойл" Румен Спецов във връзка с доставката на горива.

Това пише в информация, публикувана на интернет страницата на Народното събрание.

Искането е от парламентарната група "ДПС-Ново начало" и е внесено в петък.

В него депутатите настояват компетентните органи да дадат информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

В мотивите вносителите на искането за изслушване пишат, че около 20% от световните доставки на суров нефт и продукти от нефт, както и около 20% от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) логистично се транспортират през Ормузкия проток.

Към днешна дата Ормузкият проток е блокиран за свободно мореплаване, което неминуемо води до безпрецедентен натиск над пазарите на нефт, продукти от нефт и LNG, пишат вносителите. В резултат цените на суровия нефт и LNG бързо се покачват, като тенденцията е трудно да бъде прогнозирана към този момент, допълват от „ДПС-Ново начало".

От политическата сила казват още, че споделят притесненията на българските граждани и бизнеса за това, че изострената ситуация е възможно да се отрази на ритмичните доставки на нефт, продукти от нефт и втечнен природен газ, както и да се отрази неблагоприятно на крайните цени на въпросните продукти. Хората и бизнесът на България заслужават да получат пълна информация, прогнози, както и спазване или неспазването на действащото законодателство в Република България, свързано с нефт и продукти от нефт, пишат от „ДПС-Ново начало."

Преди дни служебният премиер Андрей Гюров каза, че България получава нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия.

Няма прекъснати доставки към страната. Има достатъчни запаси от горива в държавния резерв, а собствениците на бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и че пазарът е спокоен, допълни Гюров.

Горивата у нас поскъпват в диапазона 2-5 на сто през изминалата седмица след началото на военния конфликт в Близкия изток, който доведе до ограничаване на доставките на петрола, според данните на специализираната платформа "Фюело" (Fuelo).

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,04 евро за литър или 3,20 на сто с тенденция на поскъпване. На 27 февруари, ден преди началото на атаката на САЩ и Израел срещу Иран, бензинът А95 се търгуваше по 1,25 евро за литър. На 3 март цената му беше 1,26, а днес е 1,29 евро за литър.