"Черно море" спечели мач след 91 дни

Инспекцията по труда откри 17 нарушения в завод "Кроношпан"

Дима Максимова

Кроношпан - Велико Търново

Образувани са 3 административно-наказателни производства срещу завод „Кроношпан", става ясно от изпратено становище до областния управител от Дирекция „Инспекция по труда"-Велико Търново.  То е в отговор на настояване на Валентни Михайлов да се извърши проверка на „Кроношпан България", във връзка с осигуряването на здраве и безопасност при работа, уточняват от областна администрация.

В доклада се казва, че през последните 4 години са извършени общо 9 проверки по спазването на трудовото законодателство, в т.ч. правилата за здраве и безопасност при работа. Последните 3 проверки са приключили през месеците юни и декември 2025 г. и февруари 2026 г.

„В рамките на предоставените на агенцията правомощия при последните три административни производства са констатирани общо 17 нарушения на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и още редица наредби за рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, при използване на работното оборудване, извършване на товарно-разтоварни работи; начина и периодичността за извършване на оценка на риска, както и Наредба за работното време, почивките и отпуските", информират от Дирекция „Инспекция по труда".

В писмото се казва още, че за отстраняване на констатираните нарушения, както и за предотвратяване на вредните последици от тях, спрямо работодателя са приложени принудителни административни мерки, в съответствие с глава XIX на Кодекса на труда, чието изпълнение се проследява. Отделно от това са образувани три административно-наказателни производства.

