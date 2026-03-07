Хванаха двама в момент на сделка с електронни цигари, които били за изследване (Снимки)

Двама мъже бяха хванати в момент на сделка с индукционни стикове (електронни цигари), които единият откраднал. На самата опаковка пишело, че не са за продажба, а за изследвания. Операцията е на отдел „Икономическа полиция“ в СДВР.

Те получили оперативна информация за мъж, който разпространява електронни цигари (индукционни стикове) на цени, многократно по-ниски от пазарните. Затова вчера предприели акция по установяването и задържането му. В хода на специализираната полицейска операция, на ул. „Вайганд“ в столичния квартал „Красна поляна“ били задържани двама мъже – 48-годишен, криминално проявен и 50-годишен, в момента, в който извършвали сделката.

Последвали процесуално-следствени действия в домовете и автомобилите на двамата, където били намерени и иззети над 56 500 къса индукционни стикове с поставен стар акцизен бандерол (от 2022 г.) и 11 опаковки тютюн без акцизен бандерол.

Специфично за престъпното деяние е, че иззетите нагреваеми цигари не са били предназначени за продажба от производителя им и това е специално отбелязано на опаковката. Те са били произведени с цел изследвания, след което производителят ги завел като унищожени. Вместо това, те били присвоени с цел продажба от 50-годишния задържан, който работел във фирмата.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 234 от НК. Двамата мъже са задържани с полицейска мярка до 24 часа. Предстои доклад на материалите в Софийската районна прокуратура.

Част от иззетите цигари СНИМКА: МВР