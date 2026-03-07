ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Черно море" спечели мач след 91 дни

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22424895 www.24chasa.bg

От МВнР призовават българите в Ливан да напуснат страната

2956
Външно Снимка: МВнР

Във връзка с влошената ситуация на сигурността в региона на Близкия изток, от българското Външно министерство настоятелно препоръчват да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан.

Ето какво още се казва в позицията, разпространена чрез медиите:

Приканваме намиращите се в Ливан български граждани да напуснат своевременно страната като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности, съобщават на страницата си от институцията.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Ливанската република, могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Бейрут, на следния номер: +961 5 453 658, както и на телефонни номера за неотложни случаи в извънработно време: +961 81 302 552; +961 76 697 766.

Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Консулската служба към Посолството: [email protected]

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: [email protected].

Външно Снимка: МВнР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)