"Черно море" спечели мач след 91 дни

Патриарх Даниил ще отслужи утре Василиева света литургия в Сапарева баня

1920
Патриарх Даниил Снимка: БПЦ

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи утре, 8 март, Василиева света литургия по повод празника на 40-те Севастийски мъченици в храма „Св. Четиридесет мъченици" в град Сапарева баня.

Това става ясно от предварителната програма за март 2026 г. на патриаршеските и архиерейските богослужения в Софийската епархия, публикувана на интернет сайта на Софийската митрополия.

Това не е първото посещение на патриарх Даниил в Сапарева баня, предава БТА.

На 7 септември 2025 г., по повод Предпразненството на Рождество Богородично, той отслужи света литургия в храма „Св. Четиридесет мъченици" в града. Изповядването на греховете е средство за очистване на съвестта. Когато съвестта е чиста, можем да гледаме нашите близки, съседи и всеки срещнат с радост и открито чело, каза тогава патриарх Даниил в Сапарева баня.

При първото посещение на патриарха в Сапарева баня в съслужение бяха Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, ставрофорен иконом Георги Паликарски – архиерейски наместник на Дупнишката духовна околия, протойерей Димитър Филибев – председател на църковното настоятелство при храма, и протодякон Иван Петков, припомня сайтът на Община Сапарева баня. Храмът „Св. 40 мъченици" тогава се оказа тесен за стотиците миряни, дошли да получат благословия от патриарх Даниил, се посочва още на сайта.

