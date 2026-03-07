ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Черно море" спечели мач след 91 дни

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22424957 www.24chasa.bg

Двама мъже са задържани в София с над 56 500 електронни цигари без бандерол

1064
Снимка: МВР

При специализирана полицейска операция в столичния квартал „Красна поляна" са задържани двама мъже – на 48 и 50 години, за разпространение на електронни цигари и тютюн без акцизен бандерол,  съобщиха в сайта на МВР.

От домовете и автомобилите на двамата са иззети над 56 500 къса индукционни стикове с поставен стар акцизен бандерол и 11 опаковки тютюн без бандерол. Част от цигарите са били предназначени за изследвания и не за продажба, но са присвоени с цел разпространение, предава БТА.

По случая е образувано досъдебно производство. Двамата задържани са с полицейска мярка до 24 часа. Предстои доклад на материалите в Софийската районна прокуратура.

През миналата седмица близо 2100 електронни цигари без акцизен бандерол бяха иззети при акция срещу незаконната търговия с акцизни стоки на територията на Перник.

Снимка: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)