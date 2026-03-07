ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Черно море" спечели мач след 91 дни

Спасиха 3 бебета катерички в Стара Загора

Бебе катеричка СНИМКА: PIXABAY

Три малки катерички, изпаднали от гнездото си, живеят в Спасителния център за диви животни на природозащитната организация "Зелени Балкани" в Стара Загора. Бебетата се нуждаят от денонощна специализирана грижа и в момента екипът е поел изцяло ролята на тяхна „приемна майка".

Грижата за толкова малки пациенти изисква изключителна прецизност – от стриктния график за хранене със специализирано мляко до поддържането на постоянна телесна температура. Тези катерички са само началото на вълната от осиротели или пострадали млади животни, които се очакват в следващите месеци, обясняват от "Зелени Балкани".

Природозащитниците напомнят, че ако намерим малко диво животно в беда, изключително важно е да се свържем с местната Регионална инспекция на околната среда и водите или с екипа на Спасителния център. Специалистите ще ни насочат как да реагираме най-адекватно в конкретната ситуация.

