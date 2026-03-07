Димитър Ганев: Радев ще продължи да се държи президентски - да стои някак отгоре на политическия процес

Партньорство между Радев и БСП изглежда естествено, коментира политологът

Самият Румен Радев няма да бъде твърде активен. Според мен се очаква той да продължи да се държи президентски. В момента той се опитва да стои някак отгоре на политическия процес. Това заяви политологът от "Тренд" Димитър Ганев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"Румен Радев набра политическия капитал, който има благодарение на своето последователно противопоставяне на политическото статукво", каза още Ганев.

"Последното проучване показва, че 1/3 от вота отива при новата формация на Радев. Това са около 1 милион гласа", заяви Ганев.

"Няма да чуем нито от Радев, нито от негови съмишленици за потенциално партньорство, за да не си затворят електорални врати", посочи още той и добави, че нещо такова би било пагубно за президента.

"Едно партньорство между Радев и БСП изглежда естествено", каза още Ганев и добави, че според последни проучвания то би приближило Радев до около мнозинство от около 110 депутати.

"БСП изпрати много ясно послание на своя конгрес - радикална промяна. Разбира се не можем да кажем, че им носи сигурност, но създава нови възможности", каза Ганев на въпрос за избирането на Крум Зарков за председател на партията.

"Ще има много сложен политически танц между двете формации. Формацията на Радев е голямото червено електорално семейство. Самите БСП осъзнават, че рязко противопоставяне на Радев може да парира възможностите им на следващи избори", поясни политологът.

"ПП-ДБ бяха разпознати като легитимните представители на декемврийските протести и в момента те са на стойности, подобни на тези, които имаха на предишните избори", каза още Ганев.