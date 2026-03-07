Иван Анчев: Неадекватната реакция на МВР за Петрохан доведе до конспирации и спекулации

Неадекватната реакция на МВР в първите дни след инцидента в Петрохан доведе до това да се появят всякакви конспирации и спекулативни теории. Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"Нямам никаква информация по отношение на разследването в Петрохан. Това разследване се води под наблюдението на наблюдаващия прокурор. Тъй като не съм запознат със случая, не съм издигал хипотези по случая. Не смятам и за редно да се спекулира относно хора, които са вече починали", каза още Анчев по темата.

"Това не е смяна на човека Х с човека У. За всеки един от тях е направена нужната проверка", отговори той на въпрос за скорошните смени на директори на 23 областни дирекции.

"Аз лично не приемам да има избори правени са наше МВР, те трябва да се правят с МВР, което гражданите приемат за свое", отговори още министърът на въпрос за предстоящите избори.

"Получих покана лично от Емил Дечев да стана негов заместник", каза на запитване кой му е предложил поста и добави, че познава изпълняващия функцията главен секретар на МВР Георги Кандев от 20 години.

"От ден първи на конфликта в Иран са предприети конкретни мерки. Прави се регулярен анализ и се наблюдава летището в София и присъствието на американски военни самолети там", отговори Анчев на въпрос за войната в Близкия Изток.

На запитване за охраната на Европейския прокурор от България Теодора Георгиева, министърът потвърди, че й е назначена охрана на база нейни твърдения, че се чувства застрашена и поясни, че тази охрана е съобразена със сериозността на конкретната заплаха.