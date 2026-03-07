Деветото издание на маратона „Приста рън" посрещна в Русе 360 бегачи от три държави

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десет русенци заеха призовите места в четирите дистанции

Деветото издание на маратона „Приста рън" се проведе днес в лесопарка „Липник" в Русе, привличайки над 360 участници от 34 града в страната. Сред стартиралите бяха и индивидуални атлети от Украйна и Румъния.

Заместник-кметът Златомира Стефанова поздрави организаторите и награди победителите, подчертавайки значението на маратона за спортния календар на региона. В своето обръщение тя благодари на всички, направили събитието възможно. „Приста рън" вече е доказателство за качествено и добре организирано състезание, което се превръща в устойчива традиция за Русе. Поздравявам стигналите до финала, защото всеки завършен километър е лична победа, която заслужава аплодисменти", заяви заместник-кметът.

Маратонът предложи четири дистанции, подходящи за различни възрасти и ниво на подготовка. Най-голям интерес предизвика дистанцията от 9 км, в която се включиха 192-ма бегачи. Сериозна издръжливост демонстрираха и атлетите на 18 км (92-ма участници) и тежката кралска дисциплина от 30 км, успешно преодоляна от 38 маратонци. 32 деца до 14-годишна възраст се надпреварваха на дистанция от 4 км.

Десет русенци се класираха на призовите места в дистанциите, а 13-годишната Даяна Гатева, също от Русе, беше единствена от децата, която пробяга 9 км и затова тя заслужи

специална купа. Доайен на маратона беше Михаил Терзиев, който на своите 79 години пробяга 9-километровата дистанция.

Медали и предметни награди получиха най-бързите деца, мъже и жени. Отличия им бяха връчиха също и от ръководителя на Университетския спортен център на Русенския университет д-р Валери Йорданов, председателя на „Компас-крос" Камен Каменаров и организатора на „Приста рън" Валентин Каменаров.

Всеки атлет, прекосил финалната линия, бе удостоен с медал с логото на маратона. Организатори на събитието са спортен клуб „Компас-крос" към Университетския спортен център при Русенския университет и Община Русе, с подкрепата на Русенския университет „Ангел Кънчев" и русенски фирми.

Ето крайното класиране от маратона „Приста рън 2026":

4 КИЛОМЕТРА – ДЕЦА ДО 14 ГОДИНИ

Момичета

• Първо място: Ева Недялкова (Две могили)

• Второ място: Белослава Генчева (Плевен )

• Трето място: Карина Тонева (Плевен)

Момчета

• Първо място: Николай Пенчев („Тангра" – Варна)

• Второ място: Александър Филипов („Локомотив" – Русе)

• Трето място: Мартин Ботев (Търговище)

9 КИЛОМЕТРА

Жени

• Първо място: Мариана Иванова („Компас Крос" - Русе)

• Второ място: Даяна Хаджиденева (Варна)

• Трето място: Тетяна Разуванова (Украйна)

• Даяна Гатева (Русе - 13 г.)

Мъже

• Първо място: Георги Тодоров (Борисово)

• Второ място: Димитър Кръстев (Русе)

• Трето място: Преслав Пейнов (Арбанаси)

18 КИЛОМЕТРА

Мъже

• Първо място: Петър Борисов („Компас Крос" – Русе)

• Второ място: Преслав Кушев („Дунав" – Русе)

• Трето място: Ивайло Вълев (Плевен)

Жени

• Първо място: Елеонора Христова („Компас Крос" – Русе)

• Второ място: Мария Генджова (Русе)

• Трето място: Ирен Юсменова (Русе)

30 КИЛОМЕТРА

Мъже

• Първо място: Калин Василев („Търново рънс")

• Второ място: Валентин Савов (София)

• Трето място: Даниел Иванов (В. Търново)

Жени

• Първо място: Анна Попова („Атлет" – Мездра)

• Второ място: Веселина Иванова (Русе)

• Трето място: Цветослава Беева (Белене)