Орлин Горанов попаднал в силна гръмотевична буря в самолета за Атланта, горивото свършвало

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Орлин Горанов стигна за турнето си в САЩ след сериозни премеждия, за които разказа във фейсбук профила си и заяви, че никога няма да забрави.

Той описа, че след закъснението на полетите самолетът е попаднал в "изключително силна гръмотевична буря над Атланта".

"Самолетът кръжеше дълго време над града, докато пилотите се опитваха да намерят прозорец за кацане. Напрежението в самолета се усещаше във въздуха – бурята беше мощна, а времето минаваше и хората просто не бяха на себе си", пише певецът.

Горанов разказа, че горивото на самолета било на критичния минимум и се наложило спешно да се отклонят.

"Бяхме насочени към Шарлът - на близо 300 км от Атланта. В самолета настъпи тишина. Онази тишина, в която всеки се моли наум. Абе, ад. Честно ви казвам", пише той.

Певецът увери, че самолетът е успял да кацне благополучно, да презареди и да продължи по курса си.

"Никога няма да забравя уплахата в очите на хората, но и огромното облекчение, когато стъпихме на земята. И въпреки всичко - успях да стигна навреме за концерта. В ритъма на музиката всичко се върна на мястото си и отново се свързахме с вас", написа той.

Горанов е на турне в САЩ, което ще мине през няколко града - Атланта, Сиатъл, Сан Франциско, Лас Вегас, Райли в Северна Каролина, Чикаго и Нейпълс.