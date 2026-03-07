ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ботев" (Вр) с първа победа за 2026-а след 1:0 сре...

Орлин Горанов попаднал в силна гръмотевична буря в самолета за Атланта, горивото свършвало

Орлин Горанов в САЩ СНИМКА: Фейсбук/Орлин Горанов

Орлин Горанов стигна за турнето си в САЩ след сериозни премеждия, за които разказа във фейсбук профила си и заяви, че никога няма да забрави. 

Той описа, че след закъснението на полетите самолетът е попаднал в "изключително силна гръмотевична буря над Атланта". 

"Самолетът кръжеше дълго време над града, докато пилотите се опитваха да намерят прозорец за кацане. Напрежението в самолета се усещаше във въздуха – бурята беше мощна, а времето минаваше и хората просто не бяха на себе си", пише певецът. 

Горанов разказа, че горивото на самолета било на критичния минимум и се наложило спешно да се отклонят. 

"Бяхме насочени към Шарлът - на близо 300 км от Атланта. В самолета настъпи тишина. Онази тишина, в която всеки се моли наум. Абе, ад. Честно ви казвам", пише той. 

Певецът увери, че самолетът е успял да кацне благополучно, да презареди и да продължи по курса си. 

"Никога няма да забравя уплахата в очите на хората, но и огромното облекчение, когато стъпихме на земята. И въпреки всичко - успях да стигна навреме за концерта. В ритъма на музиката всичко се върна на мястото си и отново се свързахме с вас", написа той. 

Горанов е на турне в САЩ, което ще мине през няколко града - Атланта, Сиатъл, Сан Франциско, Лас Вегас, Райли в Северна Каролина, Чикаго и Нейпълс.

Орлин Горанов в САЩ СНИМКА: Фейсбук/Орлин Горанов

Приятели, снощи беше феноменална вечер, но преди това преживяхме нещо, което никога няма да забравя. След закъснелите...

Публикувахте от Орлин Горанов в Събота, 7 март 2026 г.

