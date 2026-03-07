Богдан Богданов: Не за първи път виждаме управляващи, които оставят целия негатив на служебното правителство

"Не за първи път виждаме управляващи, които се измъкват "по терлици в момента и казват: „Целият негатив е на служебното правителство". Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият министър на икономиката от „Продължаваме Промяната” Богдан Богданов.

Той даде и примери, в които български граждани не са получили достъп до инфраструктура, защото парите по капиталовата програма не са плащани към конкретните общини. "Това са София, Варна, Пазарджик. В Ловеч – където дори няма кмет от „Продължаваме Промяната“. Дори общини, които са представителни за управляващите, не са получавали своите пари по капиталовата програма и десетки милиони са били задържани по една или по друга причина. Ето това са големите проблеми, с които трябва да се справят колегите в МРРБ днес”, поясни той.

"Аз бих се доверил на думите на премира Андрей Гюров, че Бонева е решила да напусне поста по здравословни причини”, отговори Богданов на въпрос относно оставката на министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева.

„Нямам друга информация и се доверявам на това, което казва министър-председателят. Дали има други причини министър Бонева да реши да напусне министерството - не е най-важното в момента. Важно е, че там има належащи проблеми за решаване, да се вземат бързи мерки, за да може да продължи решаването на тези проблеми”, добави той и припомни, че само за една седмица са изплатени над 98 милиона евро - пари, които били блокирани, и след това изплатени, за да се отпушат плащанията към общините, за да могат те да си свършат работата.

По повод смяната на ръководството на НАП Богданов коментира, че щом министърът на финансите е преценил, че това е екипът, с който иска да работи и от който очаква повече, трябва да се подкрепи решението му.

„Ние сме заявявали подкрепа за кандидатурата на г-н Рашков като експерт, който може да проведе честни избори. Когато един екип очевидно не работи, първата задача на министъра е да направи промени и да заложи на хора, които могат да си свършат работата”, заяви още бившият министър.

„Протестите бяха организирани, за да бъде свалено неефективното правителство", отговори Богданов на въпрос а въпрос съжалява ли ПП, че протестите, които организираха, може да доведат до политическа полза за партията на Румен Радев. "Целта беше хората да покажат, че това управление не може да продължава. Надяваме се енергията от тези протести да доведе до ново управление, което да насочи България към силна Европа и по-силна икономика”, добави той.