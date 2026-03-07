ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ботев" (Вр) с първа победа за 2026-а след 1:0 сре...

Два дрона затвориха летище "Васил Левски" за кратко

18128
Летище "Васил Левски" - София Снимка: Архив

Два дрона за кратко затвориха въздушното пространство над летище „Васил Левски" в София. От аерогарата потвърдиха, че са засекли безпилотните летателни апарати чрез системата за наблюдение. Веднага са информирани РВД, Гранична полиция и всички наземни служби, съобщи Нова тв

Информиран е и командирът на захождащ за кацане самолет от Кьолн. Машината е пренасочена и е кацнала във Варна, съобщиха от летището в София.

Временно е било затворено въздушното пространство на летището, поради което е бил пренасочен полет от Кьолн, който вместо в столицата е кацнал във Варна. Друг самолет от Лондон е бил насочен за кацане към аерогарата в Пловдив. 

В МВР е подаден сигнал за човек, снимащ с дрон на територията на летището. По неофициална информация мъжът е служител на авиокомпания, оперираща на аерогарата. Мъжът, който е 40-годишен, е обяснил, че е любител фотограф и обича да снима излитащи и кацащи самолети. Той е дал обяснения в МВР и е освободен. 

Летище "Васил Левски" - София Снимка: Архив

