Стоил Цицелков: Пия, пуша, не си мълча, не съм удобен

Пия, пуша, не си мълча, не съм удобен, свалям апликации, звезди и каквото мине наоколо. Така започна своя публикация във фейсбук бившият служебен вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков.

Той подаде оставка само ден след клетвата си заради публични обвинения от политически опоненти за криминално минало, включващо арести за притежание на марихуана и шофиране под въздействието на алкохол. Премиерът Андрей Гюров прие оттеглянето му на 20 февруари, за да не се пречи на подготовката на изборите, въпреки че Цицелков отрече твърденията и показа чисто свидетелство за съдимост. По-късно ЦИК настоя за незабавното му напускане и на Обществения съвет към комисията.

"Разбирам от избори, имам научни публикации в реномирани журнали и десетилетия опит. Искам да живея в правова държава. Не съм крал, не съм взимал грантове, не съм подписвал заробващи договори. Нямам нужда от кабинет и охрана за да работя добре. Знам география, история и политика и не ги бъркам", написа още той.

Цялата ми дейност в България е безвъзмездна и с колегите от ОС към ЦИК никога не сме получавали възнаграждения за времето и нервите си. *Експертизата явно вече не е ценност, за това я пропускам. Не, няма да се кандидатирам за нищо. Просто си споделям. Събота е. Излезте на слънце и не се занимавайте с глупости, колеги", завърши Цицелков.