Андрей Янкулов кани юристи да изработят критерии за номинации за ключови постове в правосъдието

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов обяви, че ще покани представители на професионалните юридически общности и гражданския сектор на консултации за изработване на критерии за номинации за ключови позиции в съдебната система.

В публикация във фейсбук той посочва, че при такива критерии, които се ползват с доверието на професионални и граждански организации, ще може да предлага кандидати на компетентните органи за избор на висши постове в правосъдието.

"Правя това заради дълбокото си убеждение, че професионалните правни среди и гражданският сектор трябва да играят по-активна роля в управлението на съдебната власт. Сегашната безпрецедентна криза на правовата държава в България, предизвикана от настоящото незаконно и неморално управление на прокуратурата, им дава не само много добрата възможност да го направят. Но и ги задължава", пише Янкулов.

Според него никой, ангажиран с правосъдието, не може просто да стои безучастен и да очаква кризата да се реши сама или чрез законодателя, Конституционния съд или промяна след избори.

"Редно е всеки ясно да заяви своята аргументирана позиция. По същество. Защото това не е някакъв технически въпрос, а въпрос от ключово значение за постигане на най-базисна нормалност в правосъдието ни. Нека чуем магистратите, адвокатите, всички останали правни професии, политиците, гражданските организации... всички. Време до сряда има достатъчно", допълва министърът.

На 11 март предложението му за назначаване на нов изпълняващ функциите главен прокурор ще бъде разгледано като последна точка в дневния ред на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. То цели заместването на Борислав Сарафов, който е временно на поста от три години и вече се счита за нелегитимен.

Пленумът на ВСС на 26 февруари остави предложението на Янкулов без разглеждане и го изпрати до прокурорската колегия за компетентно решение.

"Повтарям от началото на мандата на служебното правителство, че министърът на правосъдието не може да смени главния прокурор. И според мен и не би трябвало да може. Това, което мога да направя и правя, е да поставя проблема на масата, като покажа цялата му сериозност и поискам от съответните органи да прекратят настоящата безпрецедентна криза на правовата държава", коментира Янкулов.

Той критикува Сарафов, който според него "Стои без мандат, без да е ясно докога, без да е доказал с абсолютно нищо за цялото това време, че заслужава да бъде там, с риска да компрометира цялата прокуратура и правосъдието въобще, защото много съдии не признават актовете му, с купища неизяснени съмнения около интегритета си, с уронващи престижа на съдебната власт публични позиции. Стои, благодарение единствено на някакви юридически еквилибристики, но без нито една разумна причина по същество."

Министърът добавя, че дори защитниците на тезата, че законовият лимит за временно заемане на длъжността главен прокурор не се отнася за Сарафов, не могат да аргументират, че "Г-н Сарафов трябва да продължи да заема поста, защото издига авторитета на прокуратурата и това е нещо добро за правосъдието."

Янкулов съобщи, че е предложил и трети заместник – Таня Радуловска, с която се познава от 19 години, когато тя е работила в Софийския районен съд, а той – в Софийската районна прокуратура.

"Винаги е била един от примерите за мен (но и далеч не само за мен) с професионализма си като магистрат. Преди години Таня беше много силен и авторитетен глас за качествена промяна в правосъдната система. Радвам се, че успях да я убедя да се завърне към това", посочва министърът.

Преди дни служебният премиер Андрей Гюров назначи за заместници на правосъдието съдия Андрей Георгиев и прокурор Георги Балков.