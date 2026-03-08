ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гранични полицаи подаряват рози на дамите за 8 март

Гранични полицаи подаряват рози на дамите за 8 март

3340
Дамите са приятно изненадани. СНИМКА: Пиксабей

Гранични полицаи подаряват рози на дамите по случай 8 март.

Подобна организация е създадена на "Капитан Андреево" и на други гранични пунктове, както и на летището в София. Инициативата се провежда за първи път, съобщава NOVA.

„Дамите, които преминават през пункта, получават по една естествена роза. С този жест искаме да им пожелаем здраве, обич и успех във всяко тяхно начинание", заяви началникът на пункта Яни Пейчев. 

Въпреки празничния жест контролът на границата остава без промяна, като проверките се извършват по установения ред.

Междувременно движението към границата остава силно натоварено. По Автомагистрала „Марица" преди пункта има около 15 километрова колона от товарни автомобили, чакащи за гранична и митническа проверка. От граничната полиция съобщиха, че са предприети мерки за контрол на трафика, като камионите биват насочвани да изчакват в аварийната лента, за да не затрудняват останалите участници в движението.

