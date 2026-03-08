Зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов: Няма пряка военна заплаха за България

Няма директна заплаха за военната сигурност на страната ни, но конфликтите около нас продължават да са много. Това обясни в ефира на Би Ти Ви зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов.

Той посочи, че има множество въпроси, които държавата трябва да вземе предвид, за да гарантира своята безопасност. По думите му войната на САЩ и Израел срещу Иран може да доведе до нова голяма бежанска вълна, с която България ще трябва да се справи.

„Все още всички американски военни самолети се намират на Летище София", обясни Божилов. Той уточни, че машините не стоят на едно място, а извършват полети, но отказа да каже къде точно отиват.

„По договор, сключен през 1996 г., нямаме право да изискваме информация от САЩ относно спецификите на мисиите на техните самолети, на които е даден достъп до българското въздушно пространство", заяви зам.-министърът.

По повод предупрежденията на Иран, че всяка държава, която има американски военни обекти, ще се превърне в легитимна цел, той заяви, че България не може да бъде такава, тъй като не участва във войната.

„САЩ са изпратили ноти до българското правителство за разполагането на до 15 военни самолета и 500 войници у нас, което е свързано с нуждите на НАТО", разкри Божилов.

Според министъра сигурността на България се осигурява по няколко направления – чрез Европейския съюз и НАТО. В рамките на пакта за отбрана София е поискала от Гърция да предостави система за противовъздушна отбрана „Пейтриът", за да се подсили защитата на българското небе. Освен това Атина е заделила и два самолета Ф-16, които да подпомогнат въздушната ни отбрана.

„Ние имаме наземни системи за противовъздушна отбрана и самолети, с които защитаваме всички точки от територията си", увери Божилов. Въпреки това той призна, че тези съоръжения са остарели и трябва да бъдат подменени възможно най-скоро.

Божилов каза още, че съществува възможност американските самолети да бъдат преместени от Летище София на друго място. Той обаче подчерта, че това е въпрос, който трябва да бъде допълнително обсъден с Вашингтон.