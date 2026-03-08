72-годишен загина след пожар в дома си в пазарджишко село

Един човек е загинал при пожар през изминалото денонощие. Пожарникарите са реагирали на 120 сигнала, като са потушени общо 91 пожара, съобщават на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) на МВР. Данните са актуални към 6:00 часа.

В събота в 6:16 часа в Районната дирекция ПБЗН-Пазарджик е получен сигнал за пожар в къща, намираща се в с. Мирянци, общ. Пазарджик. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила от Регионална служба ПБЗН-Пазарджик. При пожара е загинал мъж на 72 г.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които 11 - в жилищни сгради, шест един в спомагателни и един в съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 71 пожара, от които - 34 в сухи треви, горска постеля и храсти, 24 - отпадъци, 10 - в готварски уреди и комини, и др.

Извършени са 21 спасителни дейности и помощни операции. Регистрираните лъжливи повиквания през изминалото денонощие са осем.