Мария Гроздева подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

Кампанията на Военномедицинска академия (ВМА) „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот" получи подкрепата на един голям шампион – Мария Гроздева. Името й е синоним на истински успех и гордост, постигнати с безкомпромисна подготовка и дисциплина, Тя знае какво означава да носиш отговорност, да устояваш на напрежение, да даваш най-доброто от себе си, когато залогът е висок. На спортната арена тя печели отличия, а в живота – доверие.

Всеки ден във ВМА се водят битки. Но не за медали, а за човешки съдби. Днес Мария Гроздева застава до нас в кауза, в която няма съперници. Има само хора, които чакат своя шанс – за лечение, за операция, за още един ден.

Да дариш кръв означава да дадеш част от себе си и да разбереш, че истинската победа не е на подиума, а в това някой да се прибере отново при семейството си.

На 8 март празнуваме жените – тези, които устояват, които вдъхновяват, които носят отговорност не само за себе си, а и за другите. Подкрепата на Мария Гроздева е послание: Че шампионът не се познава само по медалите. Но и по избора да застане зад кауза, която спасява.

Днес отправяме призив не само към жените, а към всички хора с големи сърца: „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!". Кръвният център на ВМА работи всеки ден, от 08:00 до 16:00 часа.

Благодарим на всички, които вече са част от тази кауза. И на онези, които ще направят своята най-важна победа – да подкрепят нечия борба, когато всяка минута има значение.