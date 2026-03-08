Любители фотографи управлявали дроновете, затворили летище "Васил Левски"

Наказанията за нерегламентирани дронове в летищни райони са нищожни, казва председателят на АБАИ Тодор Иванджиков

Два сигнала за летящи дронове доведоха до временно затваряне на летище "Васил Левски" – София, като два полета бяха отклонени към други градове. От аерогарата потвърдиха за NOVA, че безпилотните апарати са били засечени чрез системата за наблюдение. Темата коментира в ефира на „Събуди се" председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков.

Става въпрос за два дрона, като по предварителна информация те са били управлявани от любители фотографи, които не са спазили правилата за безопасност. „За съжаление става дума за любители фотографии, които не спазват процедурите и създават сериозни проблеми за авиокомпаниите и неприятности за пътниците", смята Иванджиков.

Той допълни, че има информация, според която един от операторите може да е свързан с авиационната индустрия, което прави случая още по-притеснителен.

„Тъжно е, ако човек от авиационната индустрия не спазва правилата, защото много добре знае колко е опасно това за кацащите и излитащи самолети", посочи той.

Иванджиков подчерта, че действащите санкции не са достатъчно строги. „Наказанията са почти нищожни спрямо щетите, които се нанасят. Трябва да се помисли за по-сериозни глоби, за да знаят хората, че подобни действия ще имат реални последици", заяви той.

Според него летищните власти са реагирали бързо и адекватно, като са задействали системите за наблюдение и са работили в координация с полицията. „Колегите са свършили прекрасна работа. Вижда се прогрес спрямо предната година, но антидрон системите трябва постоянно да се подобряват, за да могат подобни апарати да бъдат засичани още при самото излитане", каза още Иванджиков.