Жени на токчета ще бягат благотворително в Асеновград за 8-ми март

24 часа Пловдив онлайн

Събират се средства за Лизавета, която се бори с множествена склероза

Жени от Асеновград ще бягат на токчета по повод 8-ми март, съобщиха от Общината. Градът за четвърта поредна година е домакин на състезанието. 

Стартът на атрактивната надпревара е в 11 часа днес. Събитието е благотворително, като тазгодишното издание е посветено на борбата срещу рака на гърдата. Ще се събират също средства за Лизавета, която се бори с множествена склероза.

Състезателките ще се обявят и срещу домашното насилие над жени. Дрескодът ще бъде розово. Дължината на трасето е около 1 километър и преминава през основни улици в Асеновград, а стартът е на площада пред Туристически информационен център. 

