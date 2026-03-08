Първанов: Американските самолети трябва да се изнесат от България

„Все по-често се подхвърля идеята за Консултативен съвет за национална сигурност. Имаше време, когато той беше работещ орган. В един момент обаче политическите лидери започнаха да идват на него, за да си кажат приказката по агресивен начин, и си тръгваха от президентството." Това каза бившият президент Георги Първанов в ефира на Би Ти Ви.

Според него няма смисъл президентът Илияна Йотова да свиква този орган, ако той ще се превърне в трибуна за публичен сблъсък между политическите лидери.

Първанов заяви, че българската позиция по отношение на войната на САЩ и Израел срещу Иран трябва да бъде различна от настоящата. По думите му Вашингтон е пренебрегнал Съвета за сигурност на ООН, което прави действията проблематични от гледна точка на международното право.

„Не може в XXI век всичко да се решава със силата на ракетите и други военни оръжия. Виждаме, че подобен военен конфликт е много труден за преодоляване. Според мен българското правителство трябва да внесе предложение за обсъждане на войната в Съвета за мира на американския президент Доналд Тръмп, както и в ООН", каза Първанов.

Той добави, че ако в новата организация няма готовност за подобно обсъждане, България трябва да я напусне.

"Аз не знам дали този съвет изобщо работи, но това е една идея, с която чисто символично да покажем на Тръмп нашата антивоенна позиция", добави бившият президент.

Първанов определи политиката на правителството по отношение на американските самолети на Летище София като объркваща. Според него липсват ясни обяснения от кабинета защо те са тук и какви мисии изпълняват.

"Най-добре е самолетите да бъдат преместени извън България, защото това ни прави дразнител за една от воюващите страни в конфликта в Близкия изток", посочи той.

Първанов определи решението на Румен Радев да напусне поста си и да влезе в политиката като грешка. По думите му колегата му е имал много по-големи възможности да се бори с мафията от позицията на президент, отколкото като активен политик.

"С периодични и епизодични постове няма как успешно да свали мафията, както често той обича да декларира. Но неговото слизане може да е и за добро, защото го наследи Илияна Йотова, която е стълб на стабилност в страната", каза Първанов.

Той отхвърли твърденията, че президентството се е превърнало в трибуна за предизборна кампания на Йотова заради решението ѝ да замести Румен Радев, вместо да подаде оставка заедно с него.

"Не виждам прояви от страна на президента Йотова в тази насока. Но институцията би се превърнала в трибуна за предизборна кампания, ако бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност", смята Първанов.

Бившият президент определи липсата на публични прояви на Радев като стратегия за избягване на възможни грешки преди изборите през април. Той окачестви това решение като липса на проява на характер.

"Това е едно снишаване. Със сигурност то носи дивиденти, но не приляга на Радев", каза Първанов.

Според него служебният кабинет е едностранно формиран и има видим уклон да работи с една партия, която вероятно ще бъде част от бъдещото управление на България.

"Визирам най-вече хората от "Продължаваме промяната". Някой подготвя почвата за следващата власт и мисля, че на Радев ще му бъде много трудно да ги изгони от кабинетите, ако е в коалиция с тях", подчерта Първанов.