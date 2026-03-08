Хасан Адемов:Трябва да направим всичко възможно, за да подкрепим уязвимите групи

Министър на труда и социалната политика Хасан Адемов гарантира увеличението на пенсиите и социалните плащания, незавасимо дали ще се приеме удължителния бюджет.

"Трябва да направим всичко възможно, за да подкрепим уязвимите групи - заяви Адемов в предаването "Денят започва с Георги Любенов пред БНТ. - Дори и да не се приеме удължителния бюджет, няма никаква опасност за социалните плащания, всички те са гарантирани. Минималната зпалата е гарантирана, линията на бедност, минималната пенсия.

Българските граждани трябва да са спокойни, че пенсиите ще бъдат ъсъвременени със 7,8%, това е 50% от ръста на осигурителния доход.

Всички социални плащания са гарантирани със Закона за публичните финанси, чл. 87 казва, че ако не се приеме редовен бюджет или удължителен такъв, функционирането на държавните системи не може да прекъсне по никакъв начин."

„Гарантиране на минималната работна заплата, която се увеличава с 12,6%, гарантиране линията на бедност – става 390 евро, увеличението е с 19,7%. Минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли се увеличава на 347 евро. Средната пенсия се увеличава на 556 евро.

Хасан Адемов подчерта, че социалната сфера няма да се използва за изборна активност.

Служебният кабинет има за задача да изпълни това, което президентът възложи на премиера Гюров - да проведе честни избори, да се възстанови доверието на гражданите в изборния процес. Протестите заявиха на висок глас, че искат повече справедливост и по-голямо доверие в институциите, за да може следващото редвоно правителство да разполага с повече политическа легитимност, а не да се стига до ситуация в коятн конистутиционния съд се налага частично да отмени изборите.

Глас срещу хляб- този избор е абсурден. Всички европейски програми за са за всички български граждани. Всички политически партии са си позволявали този лукс чрез инструменти на социалната политика да влияят на изборите. Искаме лице в лице да обясним на нашите изнесени структури, че няма да позволяваме по никакъв начин с инстуремни на социалната политака да се моделира определено политическо поведение.

"В хода на програмата за топлия обяд има списъци, които могат да бъдат допълвани в зависимост от политическия интерес. Тук отношение има и местната власт, ще реагираме изключително строго и даекватно. Искаме да прекъснем това грозно явление - купуване на гласове чрез инструменти на социалната политика. Мога да дам много примери. Чрез агенцията по заетостта има програми, които са за младежка заетост. Минават знайни и незнайни герои, които размятат програмата и казват, че тя е към определена политическа сила.