Митът за Баба Ванга: как измислените пророчества подхранват онлайн пропагандата

В някои кътчета на интернет българската гадателка Баба Ванга е придобила митични размери, пише авторитетното британско издание "Гардиън". Социалните медии и таблоидите по целия свят ѝ приписват предсказанието на терористичните атаки от 11 септември, пандемията от Covid-19 и войната в Украйна.

Миналата седмица някои заглавия стигнаха по-далеч, питайки: „Предвижда ли тя войната между Израел и Иран, намесата на САЩ, ракетите и затварянето на въздушното пространство?" По-ранна статия размишляваше върху нейните „предсказания за 2026 г.", които уж включват началото на Третата световна война и първия контакт на човечеството с извънземни.

Подобни твърдения предизвикват кликвания, но хор от гласове от България и отвъд нея предупреждават, че много от пророчествата, приписвани на Ванга, вероятно никога не са били изричани от нея. Вместо това, казват те, така нареченият „Нострадамус на Балканите" се е превърнал в мощен аватар, използван за всичко - от сензационно кликбейт до пропагандиране на проруски наративи.

„Това е абсурдно", каза Иван Драмов от базираната в България фондация „Баба Ванга", докато изброява неверни твърдения - разпространени в TikTok, YouTube и публикации, вариращи от британски таблоиди до албански държавни медии - за виденията на Ванга за ядрена катастрофа или световни войни.

„За тази свята жена са разказвани абсолютни лъжи", каза Драмов, чиято организация е създадена от последователите на Ванга и е била председателствана от самата Ванга в годините преди смъртта ѝ. „Ванга се е занимавала главно със здравословните проблеми на хората, а не с предстоящите катаклизми в света."

Известна по целия свят като Баба Ванга, Вангелия Пандева Гущерова е родена през 1911 г. в тогавашна Османска империя. Като тийнейджърка се твърди, че е била хвърлена в полето от торнадо, което е довело до постепенна загуба на зрението ѝ.

Тя се озовава в центъра на вниманието на местните жители по време на Втората световна война, когато хората започват да я посещават, за да разберат дали техните близки ще се завърнат от фронта, каза Драмов.

До 60-те години на миналия век тя е регионален феномен, привличащ тълпи към Петрич, югозападния български град, където живее със съпруга си. С разпространението на репутацията ѝ отвъд националните граници, започват да пристигат посетители от страни като Русия, Румъния и Гърция.

Изказванията на Ванга често са били тясно фокусирани върху живота на тези, които са идвали да я видят, както и на техните роднини, каза Драмов. „Тя казваше на хората при кой лекар да отидат, какви действия да предприемат, но нищо повече."

Звездата ѝ изгрява в международен план, тъй като телевизионни сериали, книги и токшоута се задълбочават в живота и пророчествата ѝ.

Сред онези, които с нетърпение прегърнаха Ванга, бяха руснаци, като българката се превърна в „един от най-забележителните медии на „истината" в руското въображение на 20-ти и 21-ви век", отбелязаха изследователи от Тексаския университет в Остин през 2024 г.

Много по-късно, с появата на социалните медии, споменаванията на Ванга се умножиха. Нейният отпечатък върху руската култура беше такъв, че тя вдъхнови глагола „ванговат", означаващ да предсказвам, както и израз, който грубо се превежда като: „Откъде да знам, приличам ли ти на Баба Ванга?"

Днес името ѝ и предполагаемите ѝ пророчества често се споменават в Русия, понякога за да се подкрепят политически наративи, свързани с Кремъл.

Резултатът е комбинация с широкообхватно въздействие: доклад за дезинформацията от 2024 г. на медийната организация BIRN Albania, който е изследвал 36 албански публикации в продължение на една година, открива поне дузина статии, повечето от които цитират руски медии, в които предсказанията на Ванга „често се използват от конспиративни и дезинформационни медии за подсилване на определени наративи срещу НАТО и ЕС".

Нетърпеливото приемане на Ванга от руснаците опровергава факта, че е малко вероятно българката да е казала много – поне изрично – за Русия, каза Виктория Витанова-Кербер, докторант и научен сътрудник в катедрата по глобално християнство и междурелигиозна теология в университета във Фрибург.

Вместо това много от предсказанията, приписвани на Ванга, от падането на Съветския съюз до виденията за славно бъдеще за Русия, могат да бъдат проследени до руския писател Валентин Сидоров, който твърди, че се е срещал с Ванга през 70-те години на миналия век.

„Няма обаче записи от тези срещи, което е позволило на Сидоров свободно тълкуване или дори конструиране на това, което Ванга е казала или не е казала за Русия", каза Витанова-Кербер. „Някои от неговите писания от началото на 90-те години на миналия век

„Някои от неговите писания от началото на 90-те години на миналия век предполагат, че Ванга е предсказала бъдещото върховенство на Русия над САЩ – разказ, добре приет и в днешна Русия."

Трудовете на Сидоров дадоха началото на ново поколение видни така наречени експерти по Ванга в Русия, много от които придобиха известност през последните 10 години, дори когато са измисляли факти или са изопачавали оскъдните исторически ресурси, за да отговарят на собствените си политически възгледи или интереси, каза Витанова-Кербер.

Тези експерти „преувеличаваха, допълваха и преосмисляха информацията отново, докато тя не се впише в доминиращите наративи на днешната руска политика на идентичността: национално величие, антизападност и запазване на „традиционните ценности" на източноправославното християнство, за разлика от „гнилите" либерални ценности на „запада"", каза тя.

Резултатът беше дискурс за Ванга – сред многото, които циркулират в Русия днес – който се откроява със своя конспиративен, антизападен уклон и се стреми да оправдае събития като руската инвазия в Украйна. „Тази неяснота на историческите факти, съчетана с духовния авторитет, който Ванга все още има в Русия – и не само там – я прави удобен инструмент на политическа пропаганда", каза Витанова-Кербер.

Гледната точка беше споделена и от изследователи от Тексаския университет в Остин, които отбелязаха, че силата и привлекателността на Ванга не се ограничават до ролята ѝ на медиум за мъртвите или до предполагаемата ѝ способност да вижда бъдещето. „Вместо това се крие във факта, че тя е гъвкав медиум, чието име и глас могат да бъдат използвани за различни цели", казаха те.

Привидно неспирният поток от пророчества, приписвани на Ванга, е изненадващ, като се има предвид, че никой не е записал Ванга, докато е била жива, и мистикът не е оставил никакви писмени записи, каза Жени Костадинова, българска авторка, чиито книги за Ванга са преведени на няколко езика.

„Всички ѝ слагат в устата думи, които никога не е казвала", каза Костадинова. „Но тъй като авторитетът ѝ на пророчица е като този на Нострадамус, стотици хора са изкушени да говорят от нейно име."

В една книга Костадинова описва пророчествата на Ванга като нещо средно между „истина и мит", отбелязвайки, че те обикновено са били преразказвани и тълкувани до известна степен.