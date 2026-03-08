Петър Витанов: Десислава Радева е извън реденето на листи

Надявам се Крум Зарков да възстанови доверието в БСП. Струва ми се, че за антимафията се движим в една посока, заяви бившият евродепутат

В "Прогресивна България" има широк спектър от хора. Не се позиционираме по осите либерали - консерватори или леви - десни. Да ни позиционират до Атанас Атанасов (от ДБ) буди усмивки

Не зная какво е искала да каже г-жа Радева с поста си във фейсбук. Не бих търсил сензация и скандал, може би оповестяване на нейното разбиране, все пак тя е извън тези позиции с реденето на листи.

Така коментира Петър Витанов в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ станалия популярен пост на съпругата на Румен Радев: "Мене ме нема в целата схема".

"Всяка партия се стреми да управлява самостоятелно, за да не прави компромиси. Да кажем с кого бихме управлявали, е твърде рано. Изумително е как определят Радев като човек на ПП или като Путинофил. Мисля, че най-важното е хората да излязат да гласуват. Дори негласуването е гласуване - промяната обаче ще дойде ако хората гласуват", заяви Витанов, който е бивш евродепутат и присъствал в ЦИК на регистирирането на коалицията на Румен Радев "Прогресивна България".

Според Витанов зависи колко партии ще влязат в парламента и затова трябва в кампанията да убедят хората, че Радев е алтернативата.

"Няма нищо енигматично в партийния и организационен процес на "Прогресивна България". Никой не се крие и никой не създава ажиотаж с отсъствието си. Подготвяме листите, в които ще има много известни хора - някои дори не са се занимавали с политика досега. Не се стремим да създадем облак от неясноти."

Витанов бе категоричен, че не е готов да каже конкретни имена в листите на коалицията, с която ще се представи Румен Радев.

"Скоро ще има представяне на листите и програмата на "Прогресивна България". Естествено е да има желаещи - хората привиждат в Радев алтернативата и своите желания. В огромната си част са добронамерени. Преди началото на кампанията ще представим партията и листите.

Аз съм ляв и винаги ще бъда ляв. В "Прогресивна България" има широк спектър от хора. Не се позиционираме по осите либерали - консерватори или леви - десни. А да ни позиционират до Атанас Атанасов (от ДБ) буди усмивки.

Спекулации са да се овързват лица от коалицията на Радев и представители на статуквото. С никаква математика не свързваме датата 19 април - хората очакват нов тип управление.

През последните управления и ръководства на БСП партията се отрече от левите идеи и ценности. Надявам се Крум Зарков да възстанови доверието в тази партия. Струва ми се, че за антимафията се движим в една посока. Надявам се БСП да преодолее стореното от предишните ръководства. Тя е различна от ПП-ДБ. Гюров не разчиства заради нас - подкрепям и не виждам укоримо в смяната на полицейски началници.

Допускам че името на партията на Румен Радев ще е като това на коалицията - "Прогресивна България", допълни Петър Витанов.

.