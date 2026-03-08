Президентът Йотова: Във време на войни и противопоставяне трябва силно да се чуе гласът на жените и майките

Във време на войни, несигурност и противопоставяне, което руши международния ред, трябва силно да се чуе гласът на нас, жените и майките – глас, който призовава за разум, мир и диалог. Това написа президентът Илияна Йотова по повод Международния ден на жената – 8 март, публикувано в профила ѝ във Фейсбук.

В поздравлението си тя отправя пожелание към българките да бъдат здрави, да носят светлина и вдъхновение, енергия и амбиция, и да се гордеят с всичко, което постигат всеки ден – както в професията, така и в семейството и сред приятелите си.

Йотова призовава жените да не се страхуват да отстояват правата си и да мечтаят смело. „Спомнете си какво е да родиш дете! Дайте му бъдеще", пише още в посланието на президента.