ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глад за инженери, учители, лекари и медицински сес...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22427747 www.24chasa.bg

Борисов: Това е правителство на оставките и извиненията, но ще подкрепим бюджета (Видео)

3816
Бойко Борисов КАДЪР: Фейсбук

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нарече служебния кабинет на Андрей Гюров правителство на оставките и извиненията. Въпреки това партията ще подкрепи втория удължителен бюджет, обяви Борисов на среща с лидерите.

"Честит празник на всички, жени, особено на майките - започна Борисов. - Извинявам се, че събирам в неделя, но това е породено от действията на правителството на ПП и Румен Радев. Със своята надменност да не търсят мнозинство в парламента за мен има сма една цел - да кажат, че другите са им виновни, че няма бюджет за хората. Когато ги помолихме за 20 дена и да се приеме бюджет с конеснус те оказаха. Целта е ГЕРБ да е виновен, че нямат мнозинвство. И когато забуксува държавата да имат извинение. Това е правителство на оставките и извиненията. Ние трябва да подходим отговорно, както винаги сме го правили. Дори и да им покажете слабости и грешки, те ще ги отхвърлят. 

Нашите депутати ще са на комисията. Така както са го внесли, буква по буква да го приемем."

Бойко Борисов КАДЪР: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди