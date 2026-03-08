Борисов: Това е правителство на оставките и извиненията, но ще подкрепим бюджета (Видео)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нарече служебния кабинет на Андрей Гюров правителство на оставките и извиненията. Въпреки това партията ще подкрепи втория удължителен бюджет, обяви Борисов на среща с лидерите.

"Честит празник на всички, жени, особено на майките - започна Борисов. - Извинявам се, че събирам в неделя, но това е породено от действията на правителството на ПП и Румен Радев. Със своята надменност да не търсят мнозинство в парламента за мен има сма една цел - да кажат, че другите са им виновни, че няма бюджет за хората. Когато ги помолихме за 20 дена и да се приеме бюджет с конеснус те оказаха. Целта е ГЕРБ да е виновен, че нямат мнозинвство. И когато забуксува държавата да имат извинение. Това е правителство на оставките и извиненията. Ние трябва да подходим отговорно, както винаги сме го правили. Дори и да им покажете слабости и грешки, те ще ги отхвърлят.

Нашите депутати ще са на комисията. Така както са го внесли, буква по буква да го приемем."