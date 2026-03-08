ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глад за инженери, учители, лекари и медицински сес...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22427855 www.24chasa.bg

Искат по-тежка присъда за син, пребил до смърт баща си в Поликраище

Дима Максимова

[email protected]

800

Прокуратурата протестира условна присъда за син, смлял от бой баща си в горнооряховското село Поликраище. С присъда от 31 октомври 2025 г. окръжният съд във Велико Търново е признал подсъдимия Асен М. за виновен в това, че е причинил смъртта на родителя си по непредпазливост, вследствие на две средни телесни повреди: разстройство на здравето, временно опасно за живота на И. М. и трайно затрудняване движението на снагата му, умишлено нанесени на 2-3 август 2024 г.

Травмите,  от които бащата е починал след близо месец в болница във Велико Търново, са резултат на побой чрез нанасяне на удари с крака и юмруци по тялото, пише в обвинителния акт.

Делото минало по съкратената процедура и окръжният съд наложил наказание в размер на 3 години лишаване от свобода, като отложил изпълнението с изпитател срок от 3 години (условно).

Делото в Апелативния съд във Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от окръжната прокуратура.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди