Искат по-тежка присъда за син, пребил до смърт баща си в Поликраище

Прокуратурата протестира условна присъда за син, смлял от бой баща си в горнооряховското село Поликраище. С присъда от 31 октомври 2025 г. окръжният съд във Велико Търново е признал подсъдимия Асен М. за виновен в това, че е причинил смъртта на родителя си по непредпазливост, вследствие на две средни телесни повреди: разстройство на здравето, временно опасно за живота на И. М. и трайно затрудняване движението на снагата му, умишлено нанесени на 2-3 август 2024 г.

Травмите, от които бащата е починал след близо месец в болница във Велико Търново, са резултат на побой чрез нанасяне на удари с крака и юмруци по тялото, пише в обвинителния акт.

Делото минало по съкратената процедура и окръжният съд наложил наказание в размер на 3 години лишаване от свобода, като отложил изпълнението с изпитател срок от 3 години (условно).

Делото в Апелативния съд във Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от окръжната прокуратура.