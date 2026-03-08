ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глад за инженери, учители, лекари и медицински сес...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22428031 www.24chasa.bg

Двама души са загинали след катастрофи за последните 24 часа

2304
СНИМКА: Архив

Двама души са загинали, а 19 са ранени при 18 катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Министерството на вътрешните работи.

От началото на месеца са станали 92 катастрофи, при които са загинали трима души, а 117 са ранени. От началото на годината са регистрирани 891 пътни произшествия, при които 63-ма са загинали, а 1116 са ранени.

В София са станали 30 леки катастрофи и една тежка, един човек е ранен.

При сравнение с реалните данни за загиналите в движението по пътищата - 64-ма, през същия период на 2025 г. се отчитат с един по-малко загинали участници през 2026 г.

СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди