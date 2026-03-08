Двама души са загинали след катастрофи за последните 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души са загинали, а 19 са ранени при 18 катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Министерството на вътрешните работи.

От началото на месеца са станали 92 катастрофи, при които са загинали трима души, а 117 са ранени. От началото на годината са регистрирани 891 пътни произшествия, при които 63-ма са загинали, а 1116 са ранени.

В София са станали 30 леки катастрофи и една тежка, един човек е ранен.

При сравнение с реалните данни за загиналите в движението по пътищата - 64-ма, през същия период на 2025 г. се отчитат с един по-малко загинали участници през 2026 г.