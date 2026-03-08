Глад за инженери, учители, лекари и медицински сестри в региона на Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във Великотърновска област се търсят инженери, учители, лекари и медицински сестри. Това сочат данните от мащабно проучване, представени от проф. Цанко Стефанов от областната администрация на форум на СРС „Подкрепа".

Търсят се и работници без специална квалификация за събиране и сортиране на отпадъци и за услуги на улицата.

„Данните от анкетата сочат, че 12,5% от запитаните работодатели в област Велико Търново ще търсят персонал през следващото полугодие. През настоящата година 100% от тях, които смятат да освободят персонал, очакват да го направят поради намаляване на обема на продажбите, производството, услугите.

Работодателите заявяват, че възнамеряват да наемат специалисти с квалификация по следните професии: оператор в хранително-вкусовата промишленост, работник в дървообработването, заварчик, икономист, касиер, строител, готвач, помощник в строителството, работник по транспортна техника, техник по транспортна техника", съобщи проф. Стефанов.

Той допълни, че 84,8% от анкетираните работодатели срещат затруднение при намиране на работна сила за заявените потребности.

Според 56,7% от тях най-проблемна е липсата на достатъчна квалификация и образование на кандидатите.

При проучването е установено, че има „глад" за икономисти, продавач-консултанти, заварчици, оператори в дървообработването, техници по транспортна техника, готвачи, леяри, монтьори на електронна техника, помощници в строителството, техник – технолози по експлоатация и поддържане на хладилна техника и климатици, работници в дървообработването и в хранително-вкусовата промишленост, лаборанти и обущари.

По време на форума бяха дискутирани теми, свързани със заетостта в областта на туризма, а чуждестранните участници се интересуваха какви стимули и програми се реализират на общинско и областно ниво за осигуряване на необходимите за отделните браншове кадри и как си взаимодействат местни власти, бизнес и образование.