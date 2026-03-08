Села в община Балчик дни наред са без вода

На извънредно заседание общинският съвет в Балчик прие декларация, свързана с проблемите с водоснабдяването и системното безводие в населени места на територията на общината.

В нея се настоява за оставка на цялото ръководство на "ВиК Добрич" АД и за предприемане на решителни съвместни действия от компетентните институции за решаване на проблемите с водоснабдяването. Съветниците се обединиха около предложението на кмета Николай Ангелов община Балчик да се оттегли от участие в Асоциацията по водоснабдяване и канализация.

В декларацията, която бе представена от председателя Виктор Лучиянов, се посочва, че в някои населени места от общината „водоснабдяването липсва в продължение на повече от 20 дни, което поставя жителите в критично и недопустимо положение".

Общинският съвет подчертава, че многократно е търсил съдействието от ръководството на „ВиК – Добрич" АД", но представителите на дружеството игнорират тези усилия и дори не приемат поканите за срещи за решаване на проблемите", пише още в декларацията.

В документа Общинският съвет „изразява пълна подкрепа на гражданите и споделя тяхното основателно недоволство от липсата на адекватно водоснабдяване". Декларацията е изпратена до министър-председателя на България, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, „ВиК Добрич" АД, областния управител на Добрич, Комисията за енергийно и водно регулиране и Националното сдружение на общините в Република България.

В община Балчик липсата на вода се дължи на авария в помпена станция „Оброчище". По информация на областната администрация става дума за повреда в хоризонтална помпа, която е ключова за водоснабдяването на района. Ситуацията вече засяга и образователната система.

По информация от Регионалното управление на образованието в Добрич училището в село Сенокос временно е преминало към онлайн обучение, тъй като липсата на вода не позволява нормалната работа на сградата и ученическия стол. След сигнал от образователната институция областният управител е провел нов разговор с ръководството на „ВиК", като е поискал спешни мерки и срок за отстраняване на аварията. По информация на дружеството в засегнатите населени места са осигурени водоноски.

Сигнали за проблеми с водоподаването постъпват и от други населени места – сред тях са селата Паскалево и Безводица, заяви областният управител. Атанасов е изискал от водния оператор информация за изпълнението на бизнесплана за 2025 г., както и конкретни действия за справяне с кризата. Той е сезирал и Български ВиК холдинг и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от които е поискал съдействие и възможности за финансиране на спешни ремонтни дейности.

Областният управител е поискал подробни справки и от всички общини в региона. Данните трябва да покажат какви средства са били инвестирани в поддръжката на водопреносната мрежа в периода от 2020 до 2025 г., както и какви средства са планирани в капиталовите програми за 2026 г.

Целта е да се направи цялостен анализ на състоянието на инфраструктурата, тъй като по предварителни данни загубите на вода в областта надхвърлят 80 процента.„Това са проблеми, натрупвани с години и няма как да бъдат решени за ден. Най-важното в момента е да възстановим водоподаването в населените места, които са без вода", обясни Атанасов.