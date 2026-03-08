За 8 март в Добрич от декоративни свещи излизат обеци с перли

Свещи-изненади в елегантни стъклени чаши предлага за 8 март майсторката на свещи Бисерка Бонева в ателието си в етнографския комплекс „Стария Добрич" в Добрич. Това споделя тя, докато изработва поръчка от 6 свещи с аромат на круша и фрезия за постоянна клиентка. Във винена чаша изработва специални подаръчни свещи най-често за 8 март, както и за Свети Валентин. „В свещта има вградена малка кутийка, в която има перлени обеци.Те са два модела – за дами и за млади моомичета. Свещта е с 3 фитила. На 40-ата минута след запалването металната кутийка излиза нагоре и се вижда подаръкът", обяснява Бонева. Освен това има свещи, от които, като се запалят, излизат различни послания - „Обичам те, мамо", „Обичам те", „Честит 8 март", „Честит празник". „ За тях също има много купувачи", споделя Бонева. „Приключвам с ароматните категории на цветята на Свети Валентин и 8 март. Все повече, вместо да купуват скъпи букети, мъже, деца предпочитат да купят ароматна свещ, която да ухае на минзухар, кокиче. Тези свещи ги декорирам отгоре с ръчно изработени цветя от восък То се прави лист по лист", обяснява майсторката.

„За Великденските празници се връщаме към сладките аромати, които са характерни и за Коледа – ванилия, карамел, малко канела. За абитуриентските балове обаче отново излизат на преден план цветните аромати. През лятото най-предпочитати са свещи с аромати на коктейли, както и на пъпеш, диня и др. От есента към зимата характерни аромати са шоколад, какао, капучино", обяснява Бонева. „Имам усещането, че хората започват да палят все повече свещи. Вече не ги държат само за красота, ползват ги за релакс, за празнични вечери", каза още Бисерка Бонева, която се занимава със свещолеене от три години."Работя и с деца, които проявяват голям интерес към занаята и проявяват творчество. Има интерес от училища за посещение на ученици", добавя майсторката.

Цветарските магазини усилено зареждат с цветя пред 8 март, установи репортерска проверка. Най-много са доставките на рози. „Розата е най-предпочитаното цвете за букети за 8 март.Купуват и лалета. По-често букети купуват по-възрастните", казват продавачки в ма газините. Според тях, важно за това колко букета ще се купят е дали 8 март е делничен или празничен ден. Оплакват се от по-евтините опаковани букети от различни цветя в търговските вериги, но добавят, че разчитат на класата на купувачите. Друг „съперник" на пазара са естествените букети от пролетни цветя, които жени берат от градините си, предлагат ги на атрактивна цена, а те изкушават със своята естественост.