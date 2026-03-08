Майката на Ники Златков: Ивей беше свръхчовек, борил се е докрай за приятелите си

Майката на починалия Николай Златков от случая "Петрохан" разказа история от 2020 г. В социалните мрежи Ралица Асенова сподели непоказвана снимка от времето, когато в хижата е живял и малкият Александър Макулев. Тя е направена от Ивей, за когото Асенова казва, че е бил свръхчовек и според нея той се е борил до последен дъх, за да защити приятелите си в трагедията на Петрохан.
Ето какво пише тя:
"Точно тогава Сашето се беше присъединил към групата.
Онази година на лудост.
На маски.
На локдауни.
Ники, Сашо и Ивей – тръгнали към планината да събират гъби.
Снимката е направена от Иво. Веднага ми я изпрати – да видя как са децата и да съм спокойна.
Да знам, че за тях ковид действителност няма.
Че са добре.
Спокойни.
Щастливи.
И най-вече – СВОБОДНИ.
Свободни да обикалят планината, неограничавани от онази тежка и абсурдна действителност, в която тогава живееше светът.
Да ходят из гората.
Да събират гъби.
А после Ники да ги приготвя в петроханската кухня по своята специална и много вкусна рецепта.
Ивей...
Прекрасният.
Добрият.
Слънчевият Ивей.
Сега ни убеждават, че се е „самоубил" – прострелвайки се два пъти в главата с различни оръжия.
Нищо, че ръцете му са ужасно наранени.
Окървавени.
С обгаряния.
Явно е свръхчовек.
И знаете ли – той наистина беше свръхчовек.
Но не заради това, в което се опитват да ни убедят.
А защото всички, които го познаваме, знаем едно:
той се е борил до край, за да защити приятелите си.
Затова е толкова наранен.
Обгорен.
С разкъсани дрехи.
Добрият, смел ПАЗИТЕЛ се е хвърлил без колебание да защити Дечо и Пламен.
Който твърди, че тези хора са били секта, педофили, паравоенна организация... че някой от тях щял да приватизира „Топлофикация"... че били агенти на ДАНС...
Добре е да се вгледа в себе си.
Да погледне дълбоко навътре.
И да си зададе въпроса дали тези мисли и обвинения не отразяват нещо вътре в самия него.
А на всички прекрасни хора, които дори без да са ги познавали страдат за смъртта им и по всякакъв начин се опитват да подкрепят нас – близките – и тяхната памет...
Искам да изразя огромната си благодарност.
Вашата подкрепа е безценна.
Публикувахте от Ralitsa Asenova в Събота, 7 март 2026 г.