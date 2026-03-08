Обновяват занемарен парк в центъра на Пловдив, известен като Кучешката градинка

След години преговори и дела с реститути общината стана собственик на 4-те дка

Алеи с разкривени и натрошени плочки, липсващи тревни площи, неработеща чешма, остаряла беседка и една кучешка площадка. Така изглежда единственият голям парк в квартал „Каменица 1" в центъра на Пловдив, който се намира на ул. „Родопи". Той е занемарен от години, защото имаше проблеми със собствеността, но те вече са решени и е дошло време за превръщането му в красиво зелено пространство. Сега хората от квартала го наричат Кучешката градинка, защото домашни любимци и техните стопани са едни от най-честите му посетители. А в района има две училища – основното „Душо Хаджидеков" и средното „Паисий Хилендарски" и повече деца биха се разхождали там, ако паркът беше в по-добър вид. В момента родители водят на това място само най-малките жители на квартала, макар да няма люлки и пързалки, и децата ритат топка по тревата. А майките и бащите седят на доста прогнилите пейки.

„При изготвянето на бюджета ще настояваме да бъдат заделени средства за проектиране на обновлението на този парк. Няма друг в тази част на района и е време да бъде ремонтиран, да бъде подменена цялата алейна мрежа и да бъде изградена поливна система, за да се поддържа добре растителността. Трябва да направим и една хубава детска площадка там", коментира кметът на район „Централен" Георги Стаменов. За проектирането ще бъде обявен конкурс. Предвижда се кучешката площадка да остане и също да бъде обновена. „За да изискваме от хората да разхождат домашните си любимци само на повод, трябва да им осигурим пространства за свободно тичане. Не можем просто да налагаме санкции, трябва да осигурим алтернатива", обясни зам.-кметът на Централен Тошо Пашов.

Решаването на проблемите със собствеността на терена отне близо 20 години. На последната сесия на Общинския съвет в мандата 2003-а-2007 г. съветниците гласуваха замени на частните имоти в парка за апетитни терени в други части на града. Сделката беше определена като кон за кокошка и беше отменена на първото заседание на местния парламент в следващия мандат. Стигна се до дела за пропуснати ползи, защото собствениците не могат за ползват имотите си. След като те приключиха, общината стана собственик на парка, но той беше раздробен на множество малки терени. Цялото пространство беше обявено за един имот, отреден за зеленина, с последните промени в общия устройствен план на Пловдив, приети преди 3 години.

Това дава зелена светлина за облагородяването на пространството. През тази година трябва да бъде изготвен проект за обновлението на друг парк в центъра на града – зелената площ в подножието на хълма Бунарджика, наричана от пловдивчани Парашутната кула. Няма точни данни откъде идва това наименование. Предполага се, че на мястото е имало някаква кула – вероятно водонапорна, но има и легенди, че се е използвала за скокове от парашутисти. Това зелено пространство е на над 100 години и не е било облагородявано от обособяването си, затова и е доста запуснато.

След като проектите за двата парка бъдат готови, средства за реализацията им ще се търсят в бюджета на Пловдив за 2027 г. или по европейските програми.