Кафява мечка нанесе общо 6 щети в региона на Смолян

Шест щети от кафява мечка върху селскостопанско имущество и домашни животни са установени през януари и февруари, пише в отчета за януари и февруари на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Смолян.

Случаите са регистрирани в землищата на селата Триград в община Девин и Кожари в община Борино.

Извънредна проверка е извършена в курорта "Пампорово", при която в ресторант е установена изложена на публично място кожа с крака и глава на кафява мечка, без представени документи за произход и собственост. За нарушението е съставен акт, каза за БТА директорът на РИОСВ Екатерина Гаджева.

През първите два месеца на годината са извършени 84 проверки на 74 обекта. От тях 50 са планови, а 34 – извънредни. Дадени са 13 предписания с констативни протоколи и 52 предписания с писма за предприемане на превантивни мерки.

За периода са съставени два акта за установяване на административни нарушения, а едно постановление на окръжната прокуратура в Смолян се приравнява на акт. Издадени са и две наказателни постановления, както и едно споразумение по Закона за административните нарушения и наказания.

Съставен е акт на „Лъки инвест – Говедарника" ЕООД за неизпълнение на задължение за поддържане в изправност на пречиствателно съоръжение. По случая е сключено споразумение и е наложена имуществена санкция.