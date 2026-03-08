Томислав Дончев за кабинета: Освен овладяването на всички държавни служби друго не съм видял

"Освен овладяването на всички държавни служби друго не съм видял. Не го намирам за редно да се прави от едно служебно правителство".

Това каза Томислав Дончев от ГЕРБ за работата на кабинета на Андрей Гюров в интервю за БНР.

"Едно правителство, което няма мнозинство, като служебно правителство, е редно да си потърси такова и да предприеме стъпки - внесен от него закон да бъде приет, което включва присъствие на министъра в бюджетна комисия, зам.-министър, изслушване, отговаряне на въпроси, защото въпроси, свързани с този закон, има. Но принципната ни държавническа позиция е, че не е време за политически игрички. Този парламент си отива и не бива да оставаме страната дори без удължителен бюджет", коментира той и изрази надежда удължителният бюджет да влезе в зала в рамките на пленарното съседание в петък.

Дончев допуска, че е възможно той да бъде гласуван още в петък, ако това се позволява от парламентарната процедура.

"Зависи от поведението на другите политически сили. Ние носим отговорност за нашата парламентарна група. Тези гласове не са достатъчни да бъде приет удължителният закон, трябва подкрепа и от други политически сили".

Дончев коментира и въпроса за горивата с оглед на ситуацията в Близкия изток. Той напомни, че повишаване на цените на петрола не означава само по-високи цени на бензина и дизела, а също и по-високи цени на всички продукти и по-висока инфлация. Този разговор трябва да се води заедно с финансовия министър, категоричен бе той.

"Големият риск е не толкова пряка военна заплаха за България, колкото ценовите флуктуаци, което няма как да се отрази положително на българската икономика".

Според него икономическото въздействие на тази война може да е по-дълбоко и по-негативно, отколкото войната в Украйна.

По думите му в такава кризисна ситуация е най-добре и обществата, и политическите сили да са обединени и да има ясна посока.

"Във времена на обрати, предизвикателства и кризи в последните години България е безпрецедентно разединена и като общество, и като политически сили", подчерта зам.-председателят на ГЕРБ.

През последните 5 години в името на "мисия 121" бяха направени всевъзможни щуротии - невъзможни политически комбинации, припомни той. В този смисъл Дончев смята, че никой не може да даде честен отговор на въпроса за възможни коалиции след предсрочните избори. Въпреки това обаче ГЕРБ биха участвали в мнозинство, стига то да поражда някакъв смисъл и в него да има политическа логика:

"Взаимодействие, включително в коалиционен формат, трябва да е между формации, които имат общи виждания - може да не са абсолютно идентични, но общи, за да се направи нещо сглобяемо, което ще дава резултат, защото смисълът от едно правителство е не да си имаме правителство и да му се радваме, а то да свърши определена работа".

Според него българският парламент е заприличал на "група за взаимопомощ, където всеки е бил женен за някого, с малки изключения". Като стане дума за това какви са възможните комбинации, всички се гледат смутено, каза той.

Въпреки всичките си кусури, правителството на Росен Желязков свърши определена работа, подчерта зам.-председателят на ГЕРБ и изброи успехите.

Дончев напомни акцентите в програмата на ГЕРБ. По думите му бедна държава не може да бъде социална държава:

"Само държава, която има висок икономически растеж, държава, която икономиката ѝ е силна, може да има по-голям бюджет и да си позволява политики в една или в друга сфера. Това не означава, че пренебрегваме всичко останало и всички останали сфери, включително и съдебната реформа. Но за мен щедра държава, социална държава може да бъде само богата държава. В този смисъл първата точка е икономическият растеж - последната година беше 3%, което е добър резултат, но аз бих искал да бъде 4 - 4,5 - 5%".

Относно плащанията по ПВУ той подчерта, че има 8 закона, свързани с четвъртото и петото плащане. Ще положим всички необходими усилия тези закони да бъдат приети, декларира зам.-председателят на ГЕРБ и отбеляза със съжаление, че по някои от текстовете няма мнозинство, като даде пример със Закона за лобизма.

"Ние имаме буквално няколко заседания на Народното събрание. Тук е необходима максимална мобилизация тези няколко заседания да бъдат използвани, да бъдат приети всички тези закони. Ако Министерският съвет внесе Закон за лобизма, това ще се случи по време на изборите и той няма как да бъде приет".