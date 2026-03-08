Пътни полицаи в Смолян връчваха шеговити актове и цветя на дамите зад волана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътни полицаи в Смолян изненадаха жените зад волана, като вместо обичайните документи им връчваха шеговити актове на централния бул. "България". Документът официално установява „нарушение" за „управление на автомобил с добро настроение" и „разпространение на усмивки на пътя". Като задължителна „глоба" в акта е вписано приемането на свежо пролетно цвете и обещание за внимателно и отговорно шофиране.

С този жест съставът на ОДМВР – Смолян честити 8-ми март на всички дами с пожелание за здраве, късмет и винаги безаварийни пътувания.

Според ОДМВР – Смолян жестът им преобразил атмосферата на пътя. Десетки дами останали приятно изненадани от милия жест.