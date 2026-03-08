ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първият световен шампион на България в биатлона Ге...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22428557 www.24chasa.bg

Пътни полицаи в Смолян връчваха шеговити актове и цветя на дамите зад волана

Валентин Хаджиев

[email protected]

3204
Пътни полицаи връчват шеговит акт и цвете на дама, спряна на бул. "България" в Смолян.

Пътни полицаи в Смолян изненадаха жените зад волана, като вместо обичайните документи им връчваха шеговити актове на централния бул. "България". Документът официално установява „нарушение" за „управление на автомобил с добро настроение" и „разпространение на усмивки на пътя". Като задължителна „глоба" в акта е вписано приемането на свежо пролетно цвете и обещание за внимателно и отговорно шофиране.

С този жест съставът на ОДМВР – Смолян честити 8-ми март на всички дами с пожелание за здраве, късмет и винаги безаварийни пътувания.

Според ОДМВР – Смолян жестът им преобразил атмосферата на пътя. Десетки дами останали приятно изненадани от милия жест.

Пътни полицаи връчват шеговит акт и цвете на дама, спряна на бул. "България" в Смолян.
Пътни полицаи връчват шеговит акт и цвете на дама, спряна на бул. "България" в Смолян.
Пътни полицаи връчват шеговит акт и цвете на дама, спряна на бул. "България" в Смолян.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди