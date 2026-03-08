Патриарх Даниил благослови световния шампион в биатлона Георги Джоргов

Слава на Бога, че в днешно време в това общество, в което има толкова трудности, дава разума, желанието и дръзновението на тези младежи да развият дарованията си, които Господ им е дал и да прославят малка България пред целия свят, като я наредят сред спортистите в целя свят. Бог да ви укрепва да ви дава сили", благослови българският патриарх Даниил биатлонистът от Сапарева баня Георги Джоргов.

Младежът спечели световната титла в масовия старт на 12 км при юношите до 19 години на Световно първенство по биатлон за младежи и юноши 2026, което се провежда в зимния център Арбер, Германия.

Той, заедно с треньора му Илиян Пенев днес пристигнаха от Германия и присъстваха на Василиевата света литургия, която отслужи днес българският патриарх Даниил в храма „Св. Четиридесет мъченици" в град Сапарева баня.

"Заедно достигнахме този дълго чакан момент да стигнем на световно първенство и да стъпим на най-високото място", каза пред БТА треньорът Илиян Пенев. "Имах някакви очаквания, но стана и доста неочаквано. На родна земя се чувствам добре. Доволни сме много, изморени и но и щастливи продължаваме напред. Имаме още стартове, за да довършим сезона", допълниха двамата пред БТА. От общината са подготвили и специално посрещане на младия спортист.

"Като кмет на Сапарева баня не мога да не се чувствам горд", каза пред БТА кметът Калин Гелев. "Благословията, която поучиха днес, мисля, че ще има даде сили за още резултати и успехи. Ще направим необходимото, за да ги удостоим с наградите, които им се полагат за постигнати високи резултати. Те ще бъдат пример за младите за да зтаят, че постоянството, дисциплината винаги се награждават", каза още Калин Гелев.