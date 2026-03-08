ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първият световен шампион на България в биатлона Ге...

Трети безплатен магазин отвори врати в Северозапада

Валери Ведов

[email protected]

Безплатният магазин. Снимка: 24 часа

След като безплатни магазини бяха открити във врачанското село Мраморен, монтанското село Стубел, тези дни подобен магазин бе открит и във видинското село Арчар. Инициативата, наречена „Ако имаш нещо в повече – донеси, ако имаш нужда от нещо, си вземи", позволява на жителите да оставят вече ненужни вещи и да вземат това, което им е необходимо.

В магазина на Арчар могат да се намерят дрехи за малки и големи, чанти, обувки, играчки и различни домакински вещи. Там доброволци подреждат дарените предмети.
Хората даряват различни вещи - от дрехи и обувки до пердета, чаршафи и детски принадлежности. Осигурени са и бебешки колички, столче за хранене и детски играчки, които вече са дадени на семейства в нужда.
В Арчар се надяват добрият пример да бъде последван и в други населени места в Северозапада. Организаторите напомнят, че инициативата не изисква големи средства, а може да помогне на много хора.

Безплатният магазин. Снимка: 24 часа

