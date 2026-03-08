На 8 март 2026 г., Втора неделя на Великия пост, когато Българската православна църква почита Св. Григорий Палама, Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан отбеляза 50-годишния си юбилей. Владиката възглави Божествената св. Литургия в катедралния храм „Св. Николай" в Стара Загора.

„Петдесет години от живота на човека са време, което неизбежно води до размисъл и духовно осмисляне. В този ден ние съзнаваме колко много човек дължи на Божията милост и колко много трябва да уповава на Неговата помощ. Всичко, което сме и всичко, което вършим има стойност, когато е извършено в служение на Бога. Нека Той укрепва духовенството, да пази народа ни във вярата, да дарува благословение на Църквата и да помага на всички ни в нашата любима Старозагорска епархия.

Да имаме дръзновението винаги да бъдем единни в любовта, истината и онова, което Господ ни дава. Нека не забравяме, че най-важно е да имаме дълбока вяра и любов помежду ни. Да сме живи, здрави и благоденствени!", благопожела към миряните архиереят.

В словото си той сведе глава пред светлата памет на майка си Добрина, от която за първи път е чул молитва, а в ръцете й е почувствал силата на тихата вяра. Владиката си припомни и за първия си духовен наставник приснопаметния отец Петко Мотев, както и за духовния си старец блаженопочиналия Старозагорски митрополит Панкратий.

С митрополит Киприан съслужиха Негово Преосвещенство Маркианополския епископ Богослов, протосингелът на Старозагорска митрополия архимандрит Панкратий Бузов, архиерейските наместници на Свиленградска, Харманлийска, Чирпанска, Новозагорска и Казанлъшка духовни околии, както и свещенослужители от епархията. От свое име те му подариха църковно-богослужебни одежди.

Поздравителни адреси по повод рождения ден на митрополит Киприан бяха получени от: президента на България Илияна Йотова, Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний, Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, служебния министър на културата Найден Тодоров, директора на дирекция „Вероизповедания" Никола Петков, генералния консул на Република България в Истанбул Васил Вълчев, генералния консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска, кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, кмета на община Казанлък Галина Стоянова, кмета на община Мъглиж д-р Душо Гавазов, командира на Втора Тунджанска механизирана бригада бриг. ген. Мирослав Костадинов, директора на ОДМВР – Стара Загора ст. ком. Георги Георгиев, директора на РД ПБЗН ст. ком. Стоян Колев, президента на Ротари клуб Стара Загора – Берое Атанас Христов и други.