С глоба се разминаха двама, пребили 20-годишен пред магазин в Раковски

Младежът бил с лека телесна повреда

Глоба от по 380 евро за всеки ще плащат двама мъже, нанесли лека телесна повреда на младеж в Раковски. За тяхна сметка са и разноските по делото, които са близо 50 евро.

Инцидентът станал около 1 часа на 1 февруари м.г. Тогава в Районното в Раковски постъпил сигнал, че пред местен магазин за алкохол и цигари е нанесен побой на 20-годишен младеж. Полицаите организирали издирване и малко по-късно задържали извършителите - жители на Раковски на 31 и 50 години. Те имали и други криминалистични регистрации и присъди, но са реабилитирани. Младежът бил откаран в болница и лекарите установили, че той е с лека телесна повреда. Носът му бил счупен, един от зъбите също, а окото посинено.

Двамата извършители са сключили споразумение с прокуратурата, което вече е одобрено от Районния съд в Пловдив. Според магистратите деянието е извършено по хулигански подбуди и затова единственото наказание за двамата е глоба.