Поне двама загинаха в катастрофа на пътя Ъглен - Дерманци

Най-малко двама души са загинали при катастрофа между два леки автомобила на пътя Ъглен – Дерманци в Луковитско, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Сигнал за инцидента е получен около 14,40 ч. По първоначална информация в една от колите има жертви. От същия автомобил е изпаднал друг човек, който е откаран в болница. В другата кола, също по първоначална информация на полицията, няма тежко пострадали хора.

Извършват се огледи на място. Изясняват се причините за пътното произшествие под надзора на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Движението по пътя Ъглен – Дерманци е ограничено, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). Въведен е обходен маршрут: Дерманци - Тодоричене - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от АПИ.

От ОД на МВР – Ловеч казаха още, че във вчерашния ден в Ловешка област също е регистриран пътен инцидент със загинал. Между луковитското село Торос и Боаза лек автомобил е напуснал пътното платно в зоната на завой и е паднал от мостово съоръжение. Починал е един от пътуващите в колата, другият е откаран в болница.