Путин се закашля за 8 март, цензурираха го (видео)

Кметът на Пловдив Костадин Димитров: И в събота, и в неделя работим, за да завършим "Рогошко шосе"

24 часа Пловдив онлайн

Скоро ремонтът на "Рогошко шосе" ще завърши Снимки: фб

Фирмата-изпълнител е обещала до вторник да бъдат запълнени дупките в неремонтираната част и след това реконструкцията продължава до кръговото с бул. "Северен"

И в събота, и в неделя работим, за да можем да поставим последния слой асфалт от входа на Пловдив до моста.

Това заяви кметът на града Костадин Димитров за ремонта на "Рогошко шосе". 

"През целия период на реконструкцията моите желания бяха да се започне от урбанизираната част. За съжаление, нормативно не е било възможно. Но от фирмата-изпълнител ми обещаха във вторник да запълнят дупките в неремонтираната все още част на пътя и след това да продължат реконструкцията до кръговото с бул. "Северен", написа кметът Димитров в социалните мрежи. 

От вчера шофьори предупреждаваха, че преминаването през "Рогошко шосе" от надлеза на Скутаре до моста на река "Пясъчник" край гробищата е невъзможно. От петък са поставени на двата входа предупредителни табели, че се извършват строителни дейности.

През ноември миналата година от фирмата изпълнител уверяваха, че до 31 декември 2025 година реконструкцията ще приключи. Това обаче не стана. Работата по трасето започна още в мандата на предишния кмет Здравко Димитров, тогава бяха направени малко повече от километър - от границата с община "Марица" до Разсадника, а останалата част не беше пипната, защото парите свършиха.

В края на юли миналата година ремонтът беше възобновен, а отсечката, свързваща Скутаре, Рогош, Маноле и останалите села, беше напълно затворена.

В реконструирания участък към момента настилката е нова, водопроводът и осветлението са подменени. Новата канализационна мрежа е силова, за да не се налага да се копае отново. Мостът над река Пясъчник също трябва да се ремонтира.

