Пентагонът разреши продажбата на противокорабни ракети за България за $ 620 млн.

И Пентагонът разреши продажба за правителството на България на тактически противокорабни ракети и многофункционални комуникационни и информационни системи Link-16. Това става ясно от запис в официалните регистри, цитиран от "Сега". Преди това разрешение даде и Държавният департамент.

Става дума за противокорабен ракетен комплекс NSM CDS и свързано с него оборудване на приблизителна стойност 620 млн. долара. През юли м.г. Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността предостави необходимия сертификат, с който уведомява Конгреса на САЩ за тази възможна продажба.

Придобиването за ракетни комплекси за брегова охрана стана особено актуален след избухването на войната в Украйна и около придобиването на двата нови бойни кораби. В момента България разполага единствено с произведен през 80-те години на миналия век съветски ракетен комплекс "Рубеж".

Първоначално армията планираше да вземат противокорабни комплекси RBS-15, каквито бяха избрани за въоръжението ана двата нови бойни кораба, които се строят в момента от германската компания "Люрсен". По този начин амунициите на корабните и бреговите установки щяха да са еднакви. Проучването им обаче показало, че европейските комплекси имат далекобойност до 80 км, колкото е и на "Рубеж". Заради това и военните се спрели на по-модерните NSM, които могат да поразят ефективно цел на 250 км. С такива комплекси разполага и бреговата охрана на Румъния, американците също ползват тях.

Затова и правителството на България поиска да закупи гореспоменатата система NSM CDS, включваща три многофункционални системи за разпределение на информация Link-16 - съвместни тактически радиосистеми (MIDS-JTRS), и следните артикули: тактически морски ударни ракети (NSM); инертно боравене с NSM; телеметрирани NSM; оперативни, инертни NSM; мобилни центрове за огневи контрол със съответното комуникационно оборудване; мобилни ракетни пускови машини със съответното комуникационно оборудване; транспортни превозни средства за зареждане на NSM; приемник на глобалната система за позициониране NavStrike-M; пултове за обучение на оператори; и свързаната с тях поддръжка, включително, но не само, технически публикации, учебна документация, пакети с технически данни, помощно оборудване, резервни части за софтуерна поддръжка, обучение, учебни симулатори, услуги по интегриране и техническа помощ от правителството на САЩ и производителите на оригинално оборудване; и други свързани елементи на логистиката и програмната поддръжка. Общата стойност на проекта се оценява на 620 млн. долара.

NSM™ CDS е представена като високопроизводителна наземна система за брегова отбрана. Тя притежава уникални характеристики с мрежоцентрична архитектура, която позволява множество едновременни атаки и насочване отвъд хоризонта (OTH), твърди производителя й.

Предложената продажба ще подкрепи целите на външната политика и националната сигурност на САЩ, като спомогне за подобряване на сигурността на съюзник на НАТО, който е важна сила за политическата и икономическата стабилност в Европа, се казва сега в американското съобщение.

Предложената продажба ще повиши способността на България да посрещне настоящите и бъдещите заплахи, като осигури надеждни сили, способни да възпират противници и да участват в операции на НАТО. Предложената продажба ще подкрепи целта на България за подобряване на националната и териториалната отбрана, както и на оперативната съвместимост със силите на САЩ и НАТО. България няма да има затруднения да усвои това оборудване и услуги във въоръжените си сили, се казва в текста.

Предложената продажба на това оборудване и подкрепа няма да промени основния военен баланс в региона, се допълва в текста.

Основен контрактор ще бъде Kongsberg Defence and Aerospace AS, със седалище в Кьонгсберг, Норвегия. Понастоящем правителството на САЩ не е информирано за никакво офсетно споразумение, предложено във връзка с тази потенциална продажба. Всяко офсетно споразумение ще бъде определено в хода на преговорите между купувача и изпълнителя.

Изпълнението на тази предложена продажба ще изисква временни командировки на трима до петима представители на правителството на САЩ и на изпълнителя в България за срок до пет години.

Няма да има отрицателно въздействие върху отбранителната готовност на САЩ в резултат на тази предложена продажба.

Описанието и стойността в долари са за най-високото прогнозно количество и стойност в долари въз основа на първоначалните изисквания. Действителната стойност в долари ще бъде по-ниска в зависимост от окончателните изисквания, бюджетните правомощия и подписаното(ите) споразумение(я) за продажба, ако и когато бъде(ат) сключено(и), се посочва в съобщението.