Благой Георгиев: Чухме силен взрив и видяхме пламъци край един от хотелите в Дубай

Благодаря на Ситуационния център - реагираха бързо и ни прибраха вкъщи, заяви бившият футболен национал

Бившият футболен национал Благой Георгиев беше сред евакуираните български граждани от Дубай. В предаването "На Фокус с Лора Крумова" по Нова тв той разказа за преживяното и завръщането си в България.

"Благодаря на Ситуационния център, който реагира много бързо и успя да ни прибере вкъщи. Мисля, че се справиха много добре", заяви той.

И разказа, че бил блокиран в Дубай, докато се връщал за София от Малдивите. "Вече бяхме в самолета за България, когато започнаха ударите срещу Иран. Седяхме около 3-4 часа в машината - дали ще тръгнем, дали няма да тръгнем. Презареждаха го с гориво, с храна", спомня си той.

По думите му всички в самолета били притеснени. Накрая, въпреки че въздушното пространство все още било отворено - било взето решение пътниците да бъдат свалени. "Взехме си багажа и тръгнахме към хотелите. Осигуриха ни хотели. Един от тях беше ударен. Чухме страшен взрив, видяхме пушека и пламъците, защото минахме покрай него с автобуса", заяви той.

На следващия ден имало няколко много силни експлозии. "Имаше аларми, имаше сигнали, които получавахме. Но през деня беше спокойно. Честно казано - чувствах се сравнително спокойно", подчерта той.

Георгиев изрази разочарованието си от коментарите, които прочел за преживяното от него и приятелите му в Дубай. "Включвахме се в сутрешните блокове и след това като видяхме коментарите. Имаше страшни неща. Видяхме коментари като: „Защо не падна бомбата върху теб?". „Какво правите там?". „Нали сте големите гъзари?". „Какво правите по Малдивите? Какво правите в Дубай? Стойте си там". А в самолета имаше семейства с деца, хора, които може би цял живот са събирали пари за тази почивка. Или дори да не е почивка - откъде знаеш този човек защо е в Дубай? Може да има бизнес и да е отишъл за един ден", коментира бившият ни национал.

И допълни: "Защо е тази злоба? Не мога да разбера. Никога не съм обръщал внимание на такива неща, но когато започнеш да ги четеш и да се вглеждаш в тях - става ужасно. Защо са толкова злобни хората? Големите ми деца четат всичко. Интересуват се и се чудят как хората могат да пишат такива неща?".

Той сподели, че близките му са били доста притеснени, "защото тук се изписаха много неща, които не бяха верни". "Казах, че сме чули някакви взривове и това, което стана близо до нас. Но след това нямаше нищо толкова сериозно", категоричен е той.

За самия момент на евакуацията той обясни, че попълнил всички документи, които били изискани от МВнР. "Всеки си чакаше или да му звъннат или да го извевестят по имейл. Телефоните ни бяха включени, следяхме си имейлите. И съвсем нормално чакахме реда си. Защото и това се пишеше: „Защо едни са се прибрали, а други не?". Ние си чакахме реда, както трябва. Не сме търсили връзки. Ако тръгнем - тръгнем. Пак казвам - там не беше чак толкова страшно, както се изписваше", подчерта Георгиев.

На полета, с който се прибрали, имало около 400 души - семейства, жени и деца. "Всичко мина нормално. Пренасочиха ни към друго летище, защото доколкото разбрах, това, на което кацнахме първоначално, е било ударено", каза още Георгиев.