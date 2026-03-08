Военният министър Атанас Запрянов: Не сме мишена за Техеран

По никакъв начин Българска територия не се използва, дори като логистична операция, за подпомагане на операцията на САЩ в Иран, заяви в „120 минути" по Би Ти Ви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

„Използването на самолетите на летището в София е базирано на нотите, които са изпратени от правителството на САЩ, съгласно закона за преминаване през и пребиваване на територията на страната. В тези ноти ясно е описано точно за какво идват, колко време ще стоят и какви задачи изпълняват", поясни Запрянов.

Той бе категоричен, че няма задачи, които да са свързани с операцията на САЩ в Иран.

„Съгласно закона аз мога да разрешавам до 15 самолета и до 1000 души личен състав с невоенна мисия", поясни военният министър.

„Изпълняваме различни задачи. Съгласно плановете за колективна отбрана България трябва да бъде в състояние да осигурява летища и друга инфраструктура за разполагането на съюзническите войски. Това са част от тези тренировки, които извършваме", обясни още Атанас Запрянов.

България е получила запитване от страна на Иран още от началото на операцията за целта на пребиваване на американските самолети на летище „Васил Левски".

„Ние смятаме, че България по никакъв начин не е цел на иранското ръководство", заяви Запрянов.

По думите му България разчита на колективната отбрана.

„Противоракетната отбрана се изгражда на основата на способностите на НАТО. Тя е ефективна и е готова да неутрализира всякаква цел. Това вече се потвърди и на практика. България исторически не е имала възможности за борба с балистични ракети. В областта на противоракетната отбрана ние можем да разчитаме изцяло на НАТО", поясни Запрянов.

„България не е част от тази операция и самият факт, че не сме уведомявани за плана, началото и етапите на операцията показва, че няма как да сме част. Ако те ще ни уведомяват, това става с надлежния ред и съответната нота. Ако ще трябва да докарат други самолети, които са част от операцията – да, тогава няма как тези самолети да стоят в България", посочи още Атанас Запрянов.

На въпрос има ли намерение българската държава да премести самолетите от гражданското ни летище той заяви, че в момента се водят разговори със САЩ, но те са в начален етап. Когато има решение, то ще бъде обявено, увери военният министър.

Относно срещата му с лидера на ГЕРБ той обясни, че пътуването е било инцидентно по покана на Бойко Борисов.

На въпрос според него колко дълго ще продължи тази война Запрянов заяви, че е трудно да се предскаже.